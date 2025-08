L’Intelligenza Artificiale vale 500 miliardi di dollari e si nasconde dietro 8 aziende su 10

Roma, 3 agosto 2025 - L’intelligenza artificiale non è più fantascienza né futuro: è il presente che ci parla, spesso senza che ce ne accorgiamo. Secondo i dati diffusi dall’Università Niccolò Cusano, oggi l’Ai vale oltre 500 miliardi di dollari e scandisce, con algoritmi e automazione, il ritmo della vita quotidiana. Un mercato in espansione – +20% ogni anno – trainato dalle imprese, ma sempre più radicato anche nella sfera privata e personale. Negli ultimi otto anni, la presenza dell’intelligenza artificiale è diventata ubiqua: oggi, l’80% delle aziende ha deciso di investirvi (contro il 20% nel 2017), sfruttando una galassia di oltre 3.300 applicazioni attive in più di 50 settori. Un dato sorprendente, ma che fotografa una realtà ormai tangibile: l’Ai è dappertutto, dalla medicina alla moda, dal culto religioso alla gestione del lutto, fino ai ristoranti e alle spiagge. Ma è questo il paradosso: in pochi la conoscono per davvero.

L’Ai in passerella

Nel mondo del fashion, un capo su cinque nasce grazie all’intelligenza artificiale. Il 35% dei brand e il 50% degli stilisti usano già strumenti Ai per analizzare trend, selezionare tessuti e disegnare collezioni. E non solo per stupire: l’Ai è diventata un alleato anche in chiave green, contribuendo alla riduzione degli sprechi. Il valore del mercato Ai nella moda? 3,14 miliardi nel 2025, con una crescita del 40% in un solo anno.

Chatbot e supporto psicologico

Anche la salute mentale è sempre più affidata agli algoritmi. I chatbot terapeutici sono cresciuti del 42% in un anno, raggiungendo un valore di mercato di oltre 2 miliardi. Il 31% degli under 35 ha già parlato almeno una volta con un assistente terapeutico Ai, e quasi sei giovani su dieci ne fanno uso per affrontare ansia e stress. Secondo le proiezioni, entro il 2030 il 70% delle diagnosi sarà supportato da intelligenza artificiale.

L’Ai dopo la morte

Il confine tra scienza e metafisica sfuma quando l’Ai entra nei rituali del lutto. In Corea del Sud, una recente moda è un "ultimo incontro" con i defunti in realtà virtuale. In Giappone, una startup offre chiamate settimanali simulate con la voce del caro defunto. E intanto, software come Rememory permettono di ricreare voce, gesti e personalità dei defunti, sollevando interrogativi etici non indifferenti.

Benedizioni artificiali e cerimonie Ai

Anche la fede si aggiorna, sfruttando l'evoluzione della robotica. Robot-preti e liturgie affidate ad algoritmi sono già attivi in oltre 20 località nel mondo, soprattutto in Asia. Macchine come Mindar o BlessU-2 officiano cerimonie, rispondono a domande esistenziali e dispensano consigli spirituali. Secondo Unicusano, il 48% degli utenti si dice favorevole a questo tipo di spiritualità guidata dalla macchina.

L’Ai al ristorante, in hotel, in spiaggia

Nel turismo e nella ristorazione, l’automazione è ormai la regola. In Italia, una cucina su cinque è Ai-based e il primo ristorante completamente gestito da intelligenza artificiale è nato nel 2024. Anche gli hotel investono massicciamente: il 76% ha già implementato sistemi automatizzati per check-in, pulizie e customer care. Sulle spiagge italiane, infine, i “bagnini Ai” vigilano su mari e bagnanti: 15 lidi sono già dotati di sistemi di rilevamento autonomo di pericoli e meduse.

Tutti la usano, pochi la capiscono

Eppure, di fronte a una diffusione così pervasiva, resta un problema aperto: la consapevolezza. Solo il 16% dei laureati italiani ha ricevuto una formazione specifica sull’uso dell’Ai, e il 64% degli studenti non distingue tra Ai “debole” e “forte” (per intenderci, l’Ai che immaginiamo nei film di fantascienza Her o Ex Machina). Da qui l’impegno dell’Università Niccolò Cusano, che propone corsi e master trasversali, puntando su un approccio che combini competenze tecniche e riflessione critica.