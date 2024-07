L’istituto per la Competitività (I-Com) organizza il convegno pubblico sul tema “L’innovazione strada maestra per sostenibilità e transizione” martedì 16 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la Coffee House di Palazzo Colonna, in Piazza Santi Apostoli 67 a Roma.

Il format dell’evento prevede una prima parte introduttiva in cui sarà presentato il rapporto dell’Osservatorio I-Com sull’Innovazione Energetica (Innov-E), giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. Successivamente i lavori si divideranno in quattro tavoli di discussione paralleli: nel primo si parlerà di decarbonizzazione, nel secondo di mobilità, nel terzo di partecipazione, infine, nel quarto del ruolo per il consumatore di energia. A seguire, ci sarà la sessione plenaria con il dibattito finale al quale prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni.