L’innovazione energetica bussola del cambiamento: la diretta streaming

Roma, 6 luglio 2023 – In occasione del convegno pubblico “L’innovazione energetica bussola del cambiamento” viene presentato a Roma il rapporto dell’Osservatorio I-Com sull’osservazione energetica (Innov-E), giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. L’edizione del 2023 del Report I-Com anche quest’anno, cerca di rinnovare lo spettro d’indagine. Nell’analisi sui brevetti, per la prima volta, oltre a quelli energetici ed elettrici, sono stati indagati quelli in materia di efficienza energetica. Oltre alla consueta analisi sulla ricerca e sullo sviluppo, estesa anche alla mobilità, sempre più sostenibile, e alle start-up, si torna sul binomio energia e digitalizzazione e sui sistemi di accumulo. Vengono dedicati dei capitoli all’eolico offshore e al biometano, entrambi preziose risorse per la decarbonizzazione.

Il dibattito

Il dibattito intorno all’innovazione energetica da tempo ormai ha superato il perimetro delle sole questioni relative all’avanzamento tecnologico dei sistemi energetici. Questi ultimi, peraltro, sono pienamente investiti dalla dinamica di rivoluzione digitale sempre più pervasiva. Basti, ad esempio, pensare ai progressi nella sensoristica che hanno dato vita al ramo del cosiddetto Internet of Things (IoT). Diffusa, accresciuta e crescente pare, inoltre, l’attenzione e la sensibilità nei confronti della questione ambientale e quindi alla produzione e al consumo di energia. Del resto, non è certo un caso che la risposta dell’Unione europea e dunque i vari Piano Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) si muovano lungo i binari della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale. Come rafforzati sono gli impegni di produzione e consumo di energie rinnovabili previsti nel nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), con la percentuale di rinnovabile elettriche cresciuta al 65% al 2030.

Una semplificazione necessaria e un rischio concreto

Tanti gli spunti per la discussione. Come quello sulla necessità di procedere ad una radicale semplificazione delle procedure autorizzative, un punto su cui il consenso sembra diffuso. Questo dovrebbe pure inserirsi nel più ampio quadro di generale innovazione di tutto il sistema amministrativo e burocratico, pena il mancato pieno raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

A tal proposito, la sovrapposizione di competenze tra Stato e Regioni viene di solito individuata come uno degli ostacoli principali, una sovrapposizione definita da alcuni “la madre di tutti i problemi”. Eppure, con l’attuazione del Titolo V della Costituzione vi potrebbe essere la completa devoluzione della materia energia alle Regioni.