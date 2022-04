La classifica delle migliori aziende dove fare carriera secondo Linkedin top companies

Quali sono le aziende che permettono di mettere a frutto le proprie competenze, fare carriera e crescere professionalmente? A stilare la classifica è Linkedin, il social network del "mondo del lavoro" e del business, dove è possibile iscriversi e mettere in evidenza il "proprio curriculum professionale" con l'obiettivo di fare network fra "professionisti", far conoscere il prorio "profilo lavorativo" e migliorare la propria posizione professionale (magari trovando nuovo lavoro). Una piattaforma che solo in Italia conta oltre 14 milioni di utenti.

La prima classificata

Per LinkedIn Intesa Sanpaolo è la migliore azienda in Italia in cui sviluppare la propria carriera e crescere professionalmente, grazie alla valorizzazione dei talenti del Gruppo. La classifica Top Companies 2022 di LinkedIn pubblicata oggi premia Intesa Sanpaolo per il secondo anno consecutivo. "Intesa di recente ha ottenuto anche il Linkedin Talent Award ed è stata riconosciuta tra i migliori datori di lavoro in Italia dal Top Employers Institute. Attraverso la piattaforma CareLab, premiata dal Brandon Hall Group per i benefici che ha generato, sono a disposizione gratuitamente oltre 500 servizi per il benessere fisico ed emotivo della persona e della sua famiglia tra cui palestra on line, yoga, gestione delle emozioni, una app di sfide sportive tra colleghi, consigli per l'alimentazione. Intesa Sanpaolo ha annunciato l'assunzione di 4.600 persone entro il 2025, di cui 2.000 nelle professioni informatiche, It e digitali, oltre a un ampio piano di riqualificazione per 8.000 persone", spiega una nota di Intesa San Paolo.

Il profilo delle aziende Top

Quest’anno, il 44% delle aziende entra per la prima volta nella classifica LinkedIn Top Companies Italia. Le nuove imprese ​​provengono principalmente dal settore IT e tech (GFT Technologies, IBM, Engineering e ancora Sopra Steria).La lista vede inoltre una nutrita presenza di operatori del settore bancario-assicurativo, con molte conferme rispetto al 2021 come quelle di Intesa Sanpaolo (di nuovo in prima posizione), Generali (al quarto posto) e UniCredit (al quinto), e i nuovi arrivi di Allianz (ottava) e Crédit Agricole (diciottesima).

Come si forma la graduatoria

La classifica è stilata sulla base di sette elementi fondamentali:

La capacità di avanzamento

L'aumento delle competenze

La stabilità dell'azienda

L'affinità aziendale

La diversità di genere

La varietà dei background formativi.

La classifica 2022

La lista comprende le 25 aziende considerate dagli italiani come luoghi di lavoro che offrono le migliori prospettive di carriera.

La classifica