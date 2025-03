Linee guida per il rimborso dei prestiti

"Unire le forze per sostenere le imprese italiane": è l’obiettivo con cui Abi, l’associazione presieduta da Antonio Patuelli (nella foto) e le principali associazioni di rappresentanza delle imprese hanno definito le linee guida per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso del finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate. Le linee guida spiegano le procedure da seguire e sintetizzano il quadro delle regole europee, fornendo alle imprese gli strumenti necessari per gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione. Vengono messe in evidenza, in particolare, la necessità per le imprese di intervenire tempestivamente, anche con il supporto di consulenti di propria fiducia, non appena emergono segnali di difficoltà. L’Abi e le associazioni di impresa concordano che le disposizioni di vigilanza europee sulle misure di facilitazione del rimborso dei crediti bancari, limitino la possibilità di applicazione di queste misure da parte delle banche. Per questo chiedono una loro rapida modifica alle istituzioni nazionali ed europee.