Linda Yaccarino: chi è la nuova Ceo di Twitter scelta da Elon Musk

Roma, 12 maggio 2023 – Una donna al posto di comando di Twitter. Elon Musk ha rispettato l’impegno preso a fine 2022 e ha nominato una nuova figura al vertice dell’azienda da lui acquisita negli scorsi mesi: si tratta di Linda Yaccarino, presidente della divisione vendite e partnership pubblicitarie di NbcUniversal.

Come è maturata la scelta

Eravamo rimasti al sondaggio online nel quale lo scorso dicembre Elon Musk aveva chiesto ai suoi follower se avesse dovuto o meno ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Twitter, che aveva appena rilevato. Il 57% dei 17 milioni e mezzo di votanti aveva fornito una risposta negativa alla quale il vulcanico numero uno di Tesla aveva promesso di prestare ascolto. Da allora sono passati cinque mesi senza ulteriori sviluppi, alimentando le voci di chi riteneva che Musk non fosse poi così propenso a far seguito – quanto meno nell’immediato – alle parole spese. E invece no. Perché in queste ore, il Wall Street Journal ha anticipato la notizia: il ruolo in cima alla piramide di Twitter verrà ricoperto da Linda Yaccarino.

La conferma

Ad annunciare la svolta è poi stato lo stesso Elon Musk, che in prima battuta non ha precisato il nome, limitandosi ad annunciare il nuovo ingresso destinato a entrare in carica entro giugno: senza precisare il nome ma solo che entrera' in carica a giugno. "Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo Ceo per Twitter – sono state le sue parole, affidate ai canali del social media -. Lei inizierà tra 6 settimane".

Chi è Yaccarino

La scelta del multimiliardario statunitense è andata su una figura che oltreoceano è vista come di primissimo piano nel settore della comunicazione e della pubblicità. Il suo curriculum parla di ruoli chiave in diversi progetti che la hanno vista coinvolta nel suo settore, compreso quello giocato nella trasformazione di Nbc Universal (per la quale lavora dal 2011) in una società di intrattenimento. Nel suo passato ci sono però anche impieghi in altre importanti realtà come Turner Broadcasting o Mtv Networks.

Il futuro di Musk

La notizia, ufficializzata, è destinata a cambiare l’assetto della società e anche l’agenda lavorativa di Musk, che probabilmente avrà più tempo a disposizione da dedicare al suo marchio di fabbrica, Tesla. In questa direzione andavano in effetti anche le richieste degli azionisti della casa automobilistica, alle prese con una flessione del valore azionario di circa il 30% negli ultimi 12 mesi e che chiedevano a Musk di guidare un’azione di rilancio del titolo. I primi riscontri si possono già misurare con mano, dal momento che in borsa Tesla ha festeggiato la notizia con un immediato rialzo.