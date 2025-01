L’importanza del capitale umano nell’era dell’IA

Villois

evoluzione tecnologica rappresenta un straordinaria occasione per dare una spinta al miglioramento della qualità della vita in tutto il mondo. Ahimè, quella in corso è cosi rapida ed incisiva da spiazzare in continuo qualunque previsione per il sistema socio-economico. In ambito finanziario ha scombussolato i valori delle quotazioni, alimentando una corsa senza freni che ha portato Wall Street ad una capitalizzazione complessiva che supera di gran lunga il Pil dell’area euro, ma anche di quello USA, seppur di poco. Nove imprese, tutte tecnologiche, da sole valgono circa 20 trilioni di dollari, con previsioni di raddoppio entro 10 anni, mentre il Pil USA nello stesso periodo potrebbe aumentare del 20% e quello europeo poco più della sua metà.

La ricaduta socio economica, in termini di occupazione e di riflesso di reddito procapite, per paradosso è drammaticamente sbilanciato verso i padroni dell’innovation tecnology e lo sarà sempre di più con l’avvento dirompente dell’Intelligenza Artificiale. Si stanno facendo i computer quantistici, super elaboratori che sfruttano le leggi della fisica e della meccanica quantistica per superare le barriere dei supercomputer di oggi. Scenario che apre ulteriori rischiosi orizzonti per il capitale umano, che va mantenuto comunque e sempre alla guida dell’innovation tecnology e delle sue innumerevoli funzioni, ma anche ingerenze. L’AI inciderà molto più di quanto ha fatto Internet sulla solidità e insostituibilità del capitale umano, che ha come denominatore vincente la formazione e l’aggiornamento continuo. indispensabile per costituire una partner ship tra IA e uomo, evitandone una sottomissione.