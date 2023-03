Meta, nuovi licenziamenti in arrivo. "Migliaia di tagli questa settimana"

Mark Zuckerberg, ceo di Meta (Ansa)

New York, 6 marzo 2023 - Migliaia di licenziamenti in arrivo a Meta questa settimana. Secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg, i nuovi tagli della holding di Mark Zuckerberg sono motivati dai target finanziari. Già lo scorso novembre Meta aveva tagliato il 13% della sua forza lavoro, pari a ben undicimila posti. Un giro di vite in uno dei tanti piani di ristrutturazione avviati da grandi multinazionali tecnologiche, tra cui Alphabet, Amazon, Intel, Microsoft e Salesforce.

Nessuna conferma ufficiale è ancora giunta da parte dell'azienda proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp. Ma le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato dopo i numeri dell'ultima trimestrale, lascerebbero comunque presupporre che il ridimensionamento del gruppo non sia ancora finito. Il Ceo aveva infatti annunciato che il 2023 sarebbe stato "l'anno dell'efficienza" e che l'azienda puntava a diventare "più forte e agile".