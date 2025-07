Licenziamenti illegittimi. La Consulta sugli indennizzi: "Il tetto è incostituzionale"

È un po’ la rivincita dei referendari, che ottengono, almeno su un punto, dalla Consulta quello che non hanno ottenuto dalla consultazione di inizio giugno. La Corte Costituzionale ha sancito che il tetto di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria nelle piccole imprese in caso di licenziamenti illegittimi non è conforme alle regole della Carta. E, di conseguenza, va eliminato, lasciando al giudice la determinazione dell’ammontare del bonus da dare al lavoratore in relazione alla gravità dei fatti, dei casi specifici e della forza economica dell’azienda.

A poco più di un mese dall’esito dei referendum sul lavoro, una sentenza della Corte Costituzionale riporta all’attualità, dunque, uno dei quesiti referendari proposti dalla Cgil e uno dei nodi più divisivi di quel Jobs act che nel 2015 ha rivoluzionato molte parti dello Statuto dei lavoratori. La norma oggetto della sentenza è quella contenuta in un passaggio del Jobs act che stabilisce che l’ammontare del risarcimento "non può in ogni caso superare le sei mensilità" dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio quando viene licenziato illegittimamente un lavoratore in un’azienda che non ne occupi più di 15 presso un’unità produttiva o in un Comune e complessivamente non più di 60 dipendenti.

Secondo i giudici della Consulta "l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento e il dimezzamento degli importi previsti da altri commi della norma fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro". E non è finita. I magistrati della Carta sottolineano anche come non possa essere automatico il rapporto tra capacità economica e limite dimensionale dell’impresa: arriva per questo l’auspicio di un intervento legislativo sul nodo dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, il criterio del numero dei dipendenti "non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi".

Si comprende, di conseguenza, come gli organizzatori del referendum abbiano accolto con soddisfazione il verdetto. La posizione della Corte "è esattamente la richiesta che facevamo noi con il referendum", arriva il commento del leader della Cgil Maurizio Landini che invita "a rimettere il lavoro al centro della discussione politica e sociale del paese".

La necessità di un intervento di legge con il pieno coinvolgimento delle parti sociali viene sottolineata anche dal segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli che, "in attesa di leggere la sentenza", ritiene positiva la decisione della Corte. "Ben vengano queste sentenze che scardinano norme che creano differenti trattamenti tra lavoratori", spiega dalla Uil la segretaria confederale Ivana Veronese. Altrettanto netti i giudizi di Pd e M5s. "La Consulta certifica che 13 milioni di cittadini che hanno votato i referendum erano dalla parte giusta", insistono dal Pd Maria Cecilia Guerra e Arturo Scotto. "Il governo non faccia orecchie da mercante e tuteli davvero i lavoratori", insistono dal M5s, mentre Confapi avverte sui rischi di aggravio dei costi per le piccole e medie imprese che non hanno le coperture e liquidità delle grandi.