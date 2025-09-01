Caro-libri scolastici, l’ipotesi detrazione in manovra

Roma, 1° settembre 2025 – La crescita dei prezzi dei libri scolastici rispetto al 2024, indicata dall’Aie (Associazione italiana editori) nella misura dell’1,7% per le secondarie di primo grado, e dell’1,8% per le secondarie di secondo grado, potrebbe essere in parte contrastata dalla possibilità che il Governo introduca una detrazione fiscale del 19% per l’acquisto dei libri di testo. “Un passo importante e un segnale di attenzione verso le famiglie – esulta Anna Rea, presidente di Adoc –, che rivendichiamo da anni per tutelare il diritto allo studio e alleggerire il peso economico che grava sulle famiglie. Le stime per l’anno scolastico 2025/2026 dell’associazione consumatori evidenziano aumenti del 5% circa che peseranno gravemente sui bilanci familiari. Il costo medio dei libri per la scuola media (primo anno) si attesta a 355,23 euro, mentre per le scuole superiori (primo anno) si prevede un costo medio di 552,69 euro. A queste spese si aggiunge il costo del kit scuola, stimato in 132,30 euro. Complessivamente, la spesa totale per i soli libri di testo per 8 anni di scuola dell’obbligo è proiettata a 2.524,73 euro.

Libri scolastici

Nel frattempo resta attivo il bonus libri: un contributo economico regionale destinato alle famiglie in difficoltà.Il bonus vale anche per chi frequenta le scuole paritarie, e si applica in maniera differente da regione a regione. Le soglie Isee sono comprese fra i 10.632,94 euro e i 15.748,78 euro.

È necessario fornire fattura o tracciabilità degli acquisti per poterne usufruire. Non rientrano nel rimborso né i dizionari, né i volumi non indicati dagli istituti scolastici. Le domande vanno presentate online su portali regionali o comunali, con accesso attraverso Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, allegando Isee in corso di validità, documento d’identità e certificazioni di residenza e frequenza. In alcune regioni sarà obbligatorio utilizzare dei voucher presso fornitori convenzionati, entro le scadenze fissate. In Campania, la finestra si chiude il 7 settembre, mentre in Emilia-Romagna c’è tempo dal 4 settembre al 25 ottobre.