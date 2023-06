L’Ia sui social Meta assicura più trasparenza

Meta ha annunciato, attraverso un post di Nick Clegg, presidente degli affari globali dell’azienda fondata da Mark Zuckerberg, una serie di aggiornamenti per aumentare la trasparenza su come i suoi sistemi di intelligenza artificiale classificano e suggeriscono i contenuti su Facebook e Instagram. Clegg ha messo in relazione questi aggiornamenti con l’approccio di Meta alle soluzioni di Ia generativa e alla sua filosofia di trasparenza.

"Questa decisione - scrive Clegg - è in linea con una più ampia filosofia di apertura, trasparenza e affidabilità. Con i rapidi progressi di tecnologie come l’Ia, è comprensibile che le persone siano entusiaste delle nuove possibilità e, allo stesso tempo, preoccupate dai potenziali rischi di questa nuova tecnologia. Crediamo che il miglior modo per far fronte a queste preoccupazioni sia un approccio di apertura rispetto allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. In generale, riteniamo che, man mano che queste tecnologie verranno sviluppate, le aziende dovranno essere più trasparenti sul funzionamento dei loro sistemi e dovranno collaborare apertamente con tutti gli attori del mercato, i governi e la società civile per garantire che questo sviluppo avvenga in modo responsabile".

Attraverso la "condivisione di maggiori dettagli su come i sistemi di intelligenza artificiale classificano i contenuti per il Feed, i Reels, le Storie e altro", spiega Clegg nel rapporto, "stiamo rendendo più facile per gli utenti controllare ciò che viene visualizzato su Facebook e Instagram". L’obiettivo dell’Ia è quello di far "visualizzare post che, idealmente, siano rilevanti e interessanti per voi".