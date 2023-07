"L’IA non sostituisca il lavoro giornalistico"

Innovare l’editoria, sì, ma mettendo paletti ben piantati per terra. Per esempio a proposito dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che non deve essere sostitutivo del lavoro giornalistico. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, presentando un libro ieri a Roma. "Sappiamo ancora troppo poco – ha osservato – di quelle che potranno essere in futuro le dinamiche nell’ambito dell’informazione e dobbiamo, per questo, essere vigili. Sicuramente l’intelligenza artificiale ha un grande futuro di sviluppo in ambito medico, biomedico e ingegneristico. Dobbiamo porci il problema di come si possa utilizzare nel campo dell’informazione. Io sono convinto che il finanziamento pubblico all’informazione serva ad aumentare le possibilità di sopravvivenza del settore nel futuro. Il nostro obiettivo – ha precisato il sottosegretario – è quello di rendere l’utilizzo eventuale dell’intelligenza artificiale non sostitutivo del lavoro giornalistico, ma una opportunità per le realtà editoriali di migliorare la ricerca archivistica, di facilitare la produzione di news. Ovviamente deve restare base del lavoro giornalistico la capacità umana di cercare e selezionare le notizie, di raccontare e filtrarle, gestendole con l’esperienza che solo la professionalità del giornalista garantisce".

Barachini ha annunciato che a settembre avvierà un confronto con le organizzazioni sindacali sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore dell’informazione e sulle conseguenze che l’IA può avere rispetto al diritto d’autore e al copyright.

Alberto Levi