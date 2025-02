Lexroom.ai, la startup che usa l’intelligenza artificiale per avvocati e consulenti fiscali

Roma, 16 febbraio 2025 - Un modulo innovativo per avvocati e consulenti fiscali che grazie all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale è in grado di portare più efficienza, precisione e maggior risparmio di tempo nell'abito delle professioni legali. Lexroom.ai, startup specializzata nell’intelligenza artificiale applicata al settore legale, ha annunciato una nuova partnership con WST Law & Tax Firm, uno dei principali attori nell’ambito della consulenza legale e fiscale. Questa collaborazione ha portato allo sviluppo di un modulo dedicato al diritto tributario, pensato per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore legale. Il nuovo strumento punta a ottimizzare le attività di ricerca normativa e drafting, garantendo maggiore efficienza e accuratezza. Il modulo include normative aggiornate, giurisprudenza rilevante e prassi operative, come i principali adempimenti fiscali e i documenti dell’Agenzia delle Entrate.

La piattaforma consente agli utenti di risparmiare tempo prezioso: il 67% degli avvocati che la utilizzano riferisce un risparmio di oltre 3 ore a settimana, mentre il 33% segnala un risparmio superiore a 5 ore. "Siamo molto orgogliosi di questa partnership perché il modulo di diritto Tributario è stato uno tra i più richiesti dal mercato e rappresenta l’occasione concreta di portare Lexroom anche a supporto dei commercialisti e di tutti i professionisti che trattano la materia fiscale. Per natura stessa dell’ambito gli aggiornamenti e la proliferazione normativa sono costanti e complessi ed è uno dei settori dove vediamo il maggiore impatto di uno strumento di IA Generativa specializzato e sicuro come Lexroom.ai" - afferma Martina Domenicali, Co-founder e CSO di Lexroom.ai. Il cambio di rotta nell'utilizzo dell'AI nell'area fiscale "La frammentarietà e le ricorrenti modifiche della normativa tributaria ci inducevano a dubitare sull’efficacia degli strumenti di intelligenza artificiale per la consulenza e assistenza nell’area fiscale" hanno dichiarato Giuseppe Rigano e Gaetano Pizzitola, rispettivamente executive partner e tax partner del Wst Lab, che ha coordinato la selezione delle fonti utilizzate da Lexroom. "Nella selezione delle fonti ufficiali necessarie per le ricerche e analisi sul modulo tributario abbiamo dovuto inserire più di 1.000 atti legislativi e ministeriali, oltre a più di 40 siti web con fonti pubbliche. Nella successiva fase di prova del modulo abbiamo sin da subito potuto riscontrare la proprietà di scrittura e la tendenziale accuratezza e precisione delle fonti normative, giurisprudenziali e di prassi amministrativa selezionate da Lexroom ai fini di un primo inquadramento istantaneo della casistica. La possibilità di scaricare dal sito le fonti richiamate facilita la successiva fase di analisi e approfondimento valorizzando così il contributo imprescindibile del fattore umano. Un utilizzo del modulo tributario con il dovuto senso critico può contribuire efficacemente all’attività professionale in campo tributario".