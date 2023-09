L’ex ministro Franco nella corsa a cinque per la presidenza

Entra nel vivo la corsa per la presidenza della Banca europea degli investimenti (Bei). Il presidente di turno del consiglio dei governatori della Bei, il ministro delle Finanze belga Vincent Van Peteghem, ha annunciato che il comitato indipendente per le nomine ha completato l’esame dei cinque candidati vip di cui erano già filtrati i nomi nelle scorse settimane. In gara ci sono la ministra dell’Economia e vicepresidente spagnola Nadia Calvino, la commissaria danese alla Concorrenza Margrethe Vestager, in aspettativa proprio per questa partita, e l’ex ministro delle Finanze italiano Daniele Franco. Candidati anche l’attuale vice presidente della Bei, la ceca Tersa Czerwinska, e l’ex ministro svedese Thomas Ostros. Per la nomina servono i voti di 18 Paesi con il 68% del capitale sottoscritto.