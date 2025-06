L’Europa rischia di restare al verde: "Il green deal frena l’economia"

"Siamo di fronte a un bivio". Roberto Sommella, giornalista di lungo corso, direttore di Milano Finanza, lo va ripetendo da tempo. Tant’è che lo ha scritto in un libro. Il titolo è evocativo: ’Al verde’, un ’manifesto dei tempi moderni edito da Rubbettino.

Sommella, dunque, il bivio. "Da un lato c’è il mondo dell’homo faber, che ha dominato il mondo finora, producendo, lavorando e inquinando. Dall’altro c’è l’homo digital, che non inquina ma consuma energia e fa perdere posti di lavoro. Noi che modello vogliamo?".

Non inquinare più, dice la Ue. "Il green deal è una rivoluzione decisa a tavolino, tanto necessaria quanto poco sostenibile in termini economici e sociali".

Esiti? "Il mercato dell’auto è crollato di fronte alle nuove regole, e gli investimenti sulla difesa comune, pure necessari, ci portano a un paradosso: sarà più conveniente produrre un carro armato che una macchina".

Poi c’è Intelligenza artificiale. "Una rivoluzione che non sappiamo dove ci porterà. Sappiamo solo che è tremendamente energivora, 6 miliardi di watt contro i 6 del cervello umano. E qui c’è il principale paradosso".

Quale? "Produrre energia inquina ancora tantissimo, ma nessuno si è posto il problema. Abbiamo ipertassato le auto prodotte in Europa generando ricchezza e lavoro, e continuiamo a far fare profitti alle big tech Usa, che succhiano energia e cancellano posti di lavoro".

Ha ragione, dunque, chi reputa l’AI un problema? "L’intelligenza artificiale non va demonizzata, piuttosto va studiata e conosciuta, per imparare ad usarla senza esserne usati. Mi domando quanto incida nella formazione dei ragazzi l’intelligenza artificiale e quanto questo sia collegato alle difficoltà di elaborare un testo complesso, a realizzare una sintesi, a fissare dei concetti a memoria".

Dunque? Spegniamo tutto e torniamo a carta e penna? "Non sarebbe né possibile né auspicabile. Ma rafforzare le nostre difese immunitarie nei confronti della tecnologia ed esercitare la capacità di elaborazione del pensiero complesso ci permetterebbe di controllare le tecnologie senza finirne schiavi".

Anche l’AI è un tema europeo, più che nazionale. "La Ue non è stata in grado neppure di armonizzare i programmi scolastici. Nella costruzione della Ue siamo passati dal federare gli stati al federare i mercati senza neppure accorgersene. E pure nel federare i mercati siamo incappati in un vortice legislativo che non ha fatto altro che imbrigliare di regole l’economia, di fatto ingessandola.

Questi tempi moderni, dice lei nel libro, mancano di un loro manifesto. "I cambiamenti del secolo scorso hanno potuto avvantaggiarsi di due manifesti, quello Comunista e quello Futurista. L’Europa ha avuto Ventotene. La società di domani, verde e digitale, necessita di un suo manifesto che ne fissi le regole e gli obiettivi. Serve a noi quanto ai giovani. Solo così sapremo governare i cambiamenti che sono già in atto.