Leonardo guida la sfida a Space X. L’Europa alla conquista del cielo

Milano, 24 ottobre 2025 – C’è un fronte europeo nella nuova corsa allo spazio. Una sfida in gran parte italiana alla supremazia degli Usa e per lanciare in orbita tecnologie progettate e costruite dall’industria del Vecchio Continente. Questo alla base dell’alleanza fra Leonardo, Airbus e Thales che, riunendo in un’unica società le loro attività, segnano la nascita di un nuovo attore europeo nel dominio dello spazio. Un fronte unico per consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell’osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell’esplorazione e della sicurezza nazionale.

“Compiuto un passo fondamentale per lo sviluppo dell’industria spaziale europea», annunciano insieme Guillaume Faury, Roberto Cingolani e Patrice Caine, ai vertici, rispettivamente, di Airbus, Leonardo e di Thales. “Costruiamo, in linea con la nostra visione, una presenza europea più solida e competitiva all’interno di un mercato spaziale sempre più dinamico a livello globale”, spiegano. La nuova società, operativa dal 2027, svilupperà un portafoglio completo di tecnologie complementari e soluzioni integrate end-to-end, che vanno dalle infrastrutture spaziali ai servizi (escludendo i lanciatori). La società accelererà l’innovazione in questo mercato strategico, con l’obiettivo di creare un player europeo integrato e resiliente e dotato della necessaria massa critica per competere a livello globale e sfruttare le possibilità di crescita nei mercati internazionali. “Mettendo a fattor comune i nostri talenti, risorse, competenze e capacità di ricerca e sviluppo, puntiamo a generare crescita, accelerare sull’innovazione e creare maggiore valore per i nostri clienti e stakeholder”.

La nuova società impiegherà circa 25.000 persone in tutta Europa e costituirà un player competitivo a livello mondiale, forte di un fatturato annuo di circa 6,5 miliardi di euro e su un portafoglio ordini che ammonta a più di tre anni di ricavi previsti. “Abbiamo intenzione”, dicono da Leonardo, di costruire una società «che sarà profittevole da subito, fin dal primo giorno”. La joint venture spaziale, che avrà sede a Tolosa, avrà team di lavoro in Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito.