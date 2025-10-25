Leonardo, Airbus e Thales: nasce il nuovo polo spaziale europeo (che sfida Elon Musk)

Roma, 23 ottobre 2025 – La sfida a Musk è ufficialmente aperta. Airbus, Leonardo e Thales hanno finalmente trovato la loro orbita comune. Dopo anni di trattative, il gruppo aerospaziale europeo Airbus, a guida franco-tedesca, il colosso francese dell’elettronica e della difesa Thales e Leonardo, il gruppo italiano dell’aerospazio e della sicurezza controllato dal Mef, hanno firmato un memorandum d’intesa per creare un’unica società spaziale europea. L’obiettivo è dar vita a un attore competitivo sul mercato globale, capace di sfidare SpaceX, Starlink, Boeing e China Aerospace nel settore satellitare e delle infrastrutture orbitali.

Come e quando opererà il polo spaziale

La nuova entità sarà operativa nel 2027, dopo le necessarie approvazioni antitrust europee, e integrerà i business spaziali dei tre gruppi: Airbus Defence and Space (Space Systems e Space Digital), la Divisione Spazio di Leonardo con Telespazio e le partecipazioni di Thales in Thales Alenia Space e Thales Seso. L’intesa, annunciata prima dell’apertura della Borsa, segna un passo fondamentale per l’industria spaziale europea. Il progetto prevede infatti 25 mila dipendenti, 6,5 miliardi di euro di ricavi annui e una governance condivisa, con quote equilibrate tra i soci: 35% ad Airbus, 32,5% a Leonardo e 32,5% a Thales. L’alleanza offrirà soluzioni “end-to-end”, dalla costruzione di infrastrutture orbitali ai servizi satellitari a valle, generando sinergie industriali per centinaia di milioni di euro annui a partire dal quinto anno.

A cosa serve l’alleanza spaziale

L’obiettivo principale dell’alleanza è ridurre la frammentazione industriale europea e creare una massa critica sufficiente a sostenere progetti e investimenti in ricerca e sviluppo. Con un soggetto unico, l’Europa potrà rafforzare la propria presenza strategica nello spazio, tutelare infrastrutture critiche e garantire la continuità dei servizi di telecomunicazione, navigazione e osservazione della Terra. Il modello di riferimento è Mbda, il consorzio europeo dei missili, che ha dimostrato come la governance condivisa e la fusione delle competenze possano creare un’industria più resiliente e competitiva. A differenza dei programmi intergovernativi come Gcap, qui si tratta di una vera società industriale con personalità giuridica propria e obiettivi economici concreti. L’alleanza consentirà dunque all’Europa di affrontare programmi complessi, ottimizzare la supply chain e rafforzare la propria posizione nel mercato globale. La nuova società potrà diventare un modello per una vera industria spaziale europea autonoma, in grado di competere con i giganti mondiali guidati a partire da Elon Musk.

Vantaggi e opportunità per l’Ue

I principali beneficiari saranno le aziende stesse, grazie alla possibilità di sviluppare nuovi prodotti, integrare le competenze e rafforzare il portafoglio clienti. Le persone coinvolte potranno di conseguenza accedere a migliori opportunità professionali, lavorando in un contesto industriale integrato e innovativo. Il nuovo polo europeo sarà inoltre interlocutore privilegiato per i programmi strategici dell’Unione Europea e dell’Esa, come Iris² e le future costellazioni di satelliti per connettività e osservazione. L’integrazione permetterà, in sostanza, di competere a livello globale e di proporre soluzioni più complete e sempre più competitive, a clienti sia pubblici che privati.

Impatto sul mercato e concorrenza

L’accordo rappresenta un traguardo strategico per l’industria spaziale europea. Gli amministratori delegati Guillaume Faury di Airbus, Roberto Cingolani di Leonardo e Patrice Caine di Thales sottolineano che la collaborazione permetterà di accelerare l’innovazione, generare crescita e creare valore per clienti e stakeholder. La sfida resta tuttavia ardua, a partire dal gap tecnologico: la distanza con Stati Uniti e Cina è ancora ampia, soprattutto nei lanciatori e nelle infrastrutture a terra. La joint venture rappresenta però il primo passo concreto verso una vera autonomia strategica europea nello spazio, basata sulla condivisione industriale e sulle competenze integrate dei tre colossi, pronta - almeno nelle premesse - a dare filo da torcere a Elon Musk, dai satelliti Starlink alle infrastrutture di SpaceX.