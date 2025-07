L’economista De Romanis: "Dobbiamo ridurre la dipendenza dagli Usa"

Trump ha fatto la sua mossa. Ma quali sono i suoi obiettivi? "Il presidente americano vuole, essenzialmente, tre cose: più reddito con i dazi, reindustrializzare il paese spingendo le aziende a produrre negli Usa, e un riequilibrio della bilancia commerciale e del disavanzo – risponde Veronica De Romanis, economista della Luiss e della Stanford University , grande esperta di conti pubblici e di politiche europee –. Ma, in tutti e tre i casi, i dazi non sono la soluzione. I maggiori incassi derivanti dai dazi non comporteranno un riequilibrio della bilancia commerciale, perché i beni importati non caleranno. Se, invece, le industrie si spostano negli Usa, i dazi non produrranno reddito. Insomma, comunque la si veda, Trump sta usando i dazi per raggiungere le tre ‘r’ contemporaneamente, ma non è possibile .

E cosa dovrebbe fare l’Ue?

"Deve capire che questo non è un negoziato sulle percentuali, ma con una persona che ha in mente di cambiare l’intero sistema di rapporti e di gerarchie mondiali. Punta a modificare il nostro modello sociale, fatto di principi e di sicurezza. Dobbiamo fargli capire che non cederemo. E, per farlo, dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dagli Stati Uniti".

Insomma, sta dicendo che la trattativa è soprattutto politica?

"Ci sono due lezioni che dobbiamo trarre dalla lettera di Trump. Ed è lui stesso ad indicarcele. La prima è proprio nelle righe iniziali, quando invita l’Europa a partecipare alla straordinaria economia degli Usa. Tradotto a vantaggio dei partiti sovranisti di casa nostra: nel mondo di Trump esiste un solo leader, tutti gli altri sono semplicemente follower. L’esatto contrario di quel mondo cooperativo che ha fatto crescere libertà, ricchezza e democrazia. L’altra lezione è alla fine della lettera, quando parla dell’Europa come di un solo paese, ‘our country’. Non so se sia un errore, una svista, o perché ha fatto un copia e incolla di lettere mandate ad altri. Ma è un passaggio che dobbiamo, invece, prendere alla lettera, accelerando il processo di integrazione europea".

Ma nell’immediato Bruxelles come dovrebbe reagire?

"Dovrebbe esserci una reazione forte. La Commissione ha molti strumenti da mettere in campo: ci sono i dazi politici e specifici, i controdazi, le misure coercitive. Potrebbe rilanciare la global minimum tax, che fa male alle big tech americane. E non bisogna dimenticare che l’Europa è ancora uno dei mercati più ricchi del mondo".

C’è un dato su cui, però, Trump insiste nella sua lettera: il forte disavanzo commerciale degli Usa nei confronti dell’Europa. È uno squilibrio da correggere?

"Anche qui dobbiamo intenderci. In primo luogo, non è affatto detto che un disavanzo commerciale sia, di per sé, un problema per l’economia. Basta guardare alla Francia, che cresce anche se acquista dall’estero più prodotti di quanti ne venda. Il vero nodo degli Stati Uniti è quello del debito pubblico, che i dazi non risolvono. In più, c’è un’altra questione: le cifre diffuse da Trump sono caotiche, mette tutto nello stesso calderone, anche l’Iva che viene pagata dagli stessi europei. Per questo sarebbe un grave errore ridurre il negoziato a una semplice trattativa sulle percentuali. Chi ci assicura che dopo un paio di mesi, come è successo con il Canada, Trump non rilanci cambiando le carte in tavola? La trattativa, invece, è politica. Ed è per questo che l’Europa deve accelerare, senza farsi influenzare dai singoli paesi".

Quali sono i rischi per l’economia mondiale?

"Sono altissimi. Per questo non sono d’accordo con chi minimizza le mosse di Trump declassandole a tattiche negoziali. Non è così. È una strategia che sta creando incertezza. Quando un’impresa frena un investimento, rinvia l’assunzione di un giovane o, ancora, è costretta a licenziare, sta colpendo le vite delle persone. Questa incertezza ha un costo e un impatto feroce".