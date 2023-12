L’economista Bordignon: "Introdotti nuovi vincoli. Era migliore la prima bozza"

Troise

La premessa è d’obbligo: "Per dare un giudizio completo bisognerà attendere il testo definitivo dell’accordo. Si tratta di documenti complessi, dove il diavolo si nasconde nei dettagli". Ma Massimo Bordignon, docente di Scienze delle Finanze alla Cattolica di Milano e vicepresidente dell’Osservatorio sui conti pubblici, uno dei massimi esperti nel settore, non rinuncia a qualche riflessione a caldo sulle nuove regole decise ieri dall’Ecofin.

Professore, per l’Italia le cose andranno meglio o peggio rispetto a prima?

"Quello che conta sono i numeri. A me piaceva la proposta iniziale avanzata dalla Commissione europea, che semplificava il sistema, lavorava sulla spesa netta ed era basata su un percorso di riduzione del deficit molto graduale. La riforma approvata ieri, invece, tiene conto delle richieste avanzate dai cosiddetti Paesi ‘frugali’, più attenti ai conti, che sono riusciti a introdurre regole quantitative legate ai deficit nominali o strutturali. E questo rappresenta sicuramente una complicazione, un peggioramento rispetto alle ipotesi di partenza: ci sono vincoli in più che scattano prima".

Però l’Italia ha ottenuto un percorso di rientro più soft rispetto agli obiettivi di contenimento del deficit all’1,5%.

"Bisognerà capire che cosa implicano in concreto gli impegni che ci assumiamo. Soprattutto per quello che riguarda la riduzione del disavanzo strutturale primario, calcolato al netto degli effetti del ciclo economico e della spesa per interessi. Mi sembra di capire che il sentiero di rientro diventa più soft se ci sono impegni da parte del nostro Paese sul fronte degli investimenti e delle riforme".

Abbiamo anche ottenuto un ulteriore elemento: nel calcolo del deficit, fra il 2024 e il 2027, si dovrà tenere conto della spesa degli interessi. Non le sembra un buon risultato?

"È un risultato che non mi entusiasma troppo, soprattutto per una ragione: è una misura di breve periodo che può essere utile nei prossimi mesi quando l’Italia, insieme ad altri paesi come la Francia, entrerà nel braccio correttivo della procedura per disavanzo eccessivo. Non è la fine del mondo. E, soprattutto, lo ‘sconto’ sugli interessi pagati per sostenere il debito sarà utile quando dovremo decidere misure di aggiustamento dei conti pubblici. Può essere sicuramente un vantaggio per il governo attuale. Ma dopo il 2027? Qui stiamo parlando di regole che dureranno decenni e non pochi anni".

Ma l’Italia poteva fare di più?

"Dobbiamo sempre ricordare che si tratta di un compromesso fra 27 Paesi. L’Italia non aveva molti strumenti da poter mettere in campo. Anche la storia del veto è vera solo in parte. Il documento fondamentale, quello che modifica il cosiddetto "braccio preventivo del Patto", viene approvato a maggioranza qualificata. Sono altri i documenti che richiedono l’unanimità. E, con un debito pubblico così alto, la nostra posizione contrattuale era obiettivamente debole".