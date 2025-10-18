L’economia sommersa vola al 9,2% del Pil

Nel 2023 più del 10% del Pil italiano è stato frutto di un’economia sommersa e illegale, che sfugge al fisco e ha ripreso a crescere. In aumento anche il lavoro irregolare che è salito a 3 milioni e 132mila unità a tempo pieno (+4,9% rispetto al 2022). Lo ricorda l’Istat nel suo ultimo report sull’ economia nascosta. Il valore aggiunto di questa economia, "non osservata", si è attestato infatti a 217,5 miliardi, con un aumento di 15,1 miliardi (+7,5%) rispetto al 2022 (quando era 202,4 miliardi) cifra che ha portato la quota di Pil generato da attività sommerse o illegali da 10,1 al 10,2% (nel 2023 il Pil dell’Italia è stato di 2.142,602 miliardi).

La parte più rilevante della fetta di valore aggiunto – secondo l’istituto guidato da Francesco Maria Chelli – è generato dall’economia sommersa che da sola, nel 2023, ha prodotto valore aggiunto per 197,6 miliardi (pari a 9,2% sul Pil). Di questi, 185 miliardi sono il valore prodotto dal sommerso nel lavoro, alimentato da sotto-dichiarazioni e lavoro irregolare. Le attività totalmente illegali hanno generato invece un valore di quasi 20 miliardi, corrispondenti allo 0,9% del Pil. La parte preponderante delle attività illegali è data dal traffico di stupefacenti, il cui valore aggiunto ha toccato i 15,3 miliardi (+0,2 miliardi rispetto al 2022). In crescita i "servizi di prostituzione", il cui valore aggiunto è di 4,8 miliardi, mentre il contrabbando di sigarette resta marginale a 500 milioni.

Le principali componenti dell’economia sommersa ancorché non illegale, spiega L’Istat, sono costituite dal valore aggiunto occultato tramite comunicazioni intenzionalmente errate del fatturato o generato attraverso l’impiego di lavoro irregolare. A questi si aggiunge il valore dei fitti non dichiarati e delle mance. Sia il sommerso sia le attività illegali nel 2023 sono risultati in crescita. Il sommerso è salito dell’8,2% pari a 14,9 miliardi in più, mentre le attività illegali segnano una crescita dell’1% (+0,2 miliardi di euro). In crescita anche il lavoro irregolare, salito del 4,9%.Red. Eco.