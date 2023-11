Leasing sociale per auto elettriche, il modello francese piace all’Italia

Roma, 26 novembre 2023 – Sono ancora costose le auto elettriche e limitato il numero (47.228) dei punti di ricarica. Per questo il mercato in Italia cresce, ma non decolla a tal punto di avvicinarsi ai livelli degli altri Paesi Ue. Secondo gli ultimi dati di Motus-E, associazione costituita da operatori industriali, mondo accademico e associazionismo con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, le auto elettriche pure circolanti nel nostro Paese al 31 ottobre 2023 sono poco più di 214.363, con le immatricolazioni full electric che nei primi dieci mesi dell’anno sono pari a 51.513 unità, quasi il 31% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma la quota di mercato è del 3,9% sul totale.

Cosa potrebbe incentivare la mobilità sostenibile? Secondo il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, il leasing sociale potrebbe contribuire a rendere accessibili i veicoli ibridi e elettrici ad una platea più ampia di persone. Il governo ci sta pensando su, con un progetto che prevederebbe una rata mensile variabile, basata sull'Isee dell'utente, sull'età del veicolo da rottamare e sulla tipologia dell'auto da noleggiare. Si parla di una rata media di 95 euro, con possibilità di variazioni in un range compreso tra 70 e 120 euro, a seconda del reddito dell'utente. Su questo tema ci sarebbero stati già degli incontri tra l’Aci, che andrebbe a gestire il parco auto dato in leasing a chi rottama la sua vecchia auto, e i ministeri dei Trasporti, delle Imprese e del Made in Italy, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il modello francese

Il leasing sociale sulle auto elettriche non è una novità. La Francia è in procinto di introdurlo, già dal 1 gennaio 2024, con pre-registrazione entro la fine di novembre per permettere alle famiglie di farsi assegnare le prime auto disponibili. Le 'auto popolari' dovrebbero infatti essere inizialmente solo 20mila, per poi aumentare progressivamente di numero. Anche i modelli sono limitati: la nuova Citroen e-C3, la Renault Twingo E-Tech e la Fiat 500e. Ancora incerto il limite di reddito oltre il quale non è possibile accedere al leasing sociale. La soglia dovrebbe essere 18mila euro annui. L'Italia potrebbe dunque seguire l'esempio della Francia e adottare il leasing sociale per le auto elettriche, aprendo la strada a una mobilità sostenibile accessibile a un pubblico più ampio e accelerando il rinnovamento del parco auto nazionale, che mediamente ha un'anzianità di 12 anni.

