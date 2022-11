Chi ha già avviato l'iter non subirà conseguenze in seguito a eventuali ulteriori modifiche, mentre per le pratiche che verranno presentate dopo il nuovo decreto le detrazioni dovrebbero scendere al 90%. E' partita la corsa contro il tempo. Anammi: "Situazione complessa e ricca di insidie. Sono state apportate almeno 12 modifiche, così le imprese non reggono"