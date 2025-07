Le nuove cripto e i rischi globali. Trump e il colpo di Genius, rivoluzione ‘dollaro parallelo’

Si chiama Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act o, semplicemente, Genius Act. È il provvedimento – approvato dal Congresso, con il sostegno di repubblicani e democratici, e firmato dal presidente Trump – che per la prima volta regola negli Stati Uniti le stablecoin: criptovalute legate ad asset stabili come, per esempio, il dollaro. Una rivoluzione. Il Genius Act assieme ad altri due provvedimenti – il Clarity Act e l’Anti-CBDC Surveillance Act, passati alla Camera e ora all’esame del Senato Usa – è l’acceleratore dell’ambizione trumpiana di fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle cripto. Con potenziali impatti interni agli Stati Uniti e globali: dal deficit americano al sistema dei pagamenti internazionali. Parliamo di un settore che muove miliardi di dollari e che è stato molto attivo durante l’ultima campagna elettorale americana. Ma la vera genialata, altrimenti non si chiamerebbe Genius Act, è il divieto per i membri del Congresso e i funzionari esecutivi (e famiglie) di emettere stablecoin, che però non vale per presidente (che proprio attraverso la sua piattaforma World Liberty Financial ha recentemente lanciato una stablecoin ancorata al dollaro) e vicepresidente (grande investitore in cripto). La lampada magica ha fatto sparire il conflitto di interessi.

GLI EFFETTI NEGLI USA

Citigroup stima che il settore delle stablecoin arriverà a valere 3.700 miliardi di dollari nel 2030 nella migliore ipotesi. In condizioni normali, sfiorerà i 1.600 miliardi. Questo significa, potenzialmente, più transazioni e quindi più entrate per l’erario Usa. Oggi le principali stablecoin sono ancorate al dollaro in un rapporto di 1 a 1. Ogni stablecoin comprata deve poter essere convertita in un dollaro in qualsiasi momento. Vale a dire che l’emittente deve garantire una riserva in biglietti verdi. O in titoli di Stato Usa, i Treasury. Questo spiega come il settore già oggi sia un importante acquirente di debito americano. Trump pensa di consentire investimenti in stablecoin – e in criptovalute – anche da parte dei ricchissimi fondi pensione (9mila miliardi di dollari). Secondo alcuni un’affare, secondo altri una situazione che potrebbe cambiare radicalmente il risparmio di massa ma anche, come accadde con i mutui subprime nel 2008, porre le basi per scatenare uno tsunami sistemico.

GLI EFFETTI GLOBALI

Le stablecoin, trasformate così in una quasi sorta di dollaro parallelo, potrebbero imporsi come metodo di pagamento e rappresentano una sfida sia per il sistema bancario tradizionale – con i grandi istituti Usa pronti a gettarsi nella mischia – sia per la Federal Reserve, che non ha mai nascosto, come altre banche centrali, i rischi sistemici – cosa succede se una stablecoin di una banca fallisce? – e la propria contrarietà. Alla Fed il Genius Act in realtà assegna la supervisione delle stablecoin per gli emittenti bancari di grandi dimensioni e all’Office of the Comptroller of the Currency per gli emittenti non bancari con una capitalizzazione superiore a 10 miliardi di dollari in stablecoin. Un ruolo di vigilanza importante, ma l’Anti-CBDC Surveillance Act vieterà anche espressamente alla Fed di realizzare il dollaro digitale, l’alternativa pubblica alle stablecoin.

IL SISTEMA DEI PAGAMENTI

In sostanza le criptovalute sono monete private e protagoniste di un mercato estremamente volatile non privo di rischi. L’ancoraggio a un asset tradizionale, come una valuta, può dar loro più stabilità. Chiunque può inventarsi la propria moneta: la Tiziocoin, la Caiocoin, la Semproniocoin… Chi avesse la capacità di diventare dominante, o rilevante, nel sistema dei pagamenti internazionali, potrebbe facilmente esporre il resto del mondo ai propri voleri. Un po’ come quando si usavano i chicchi di caffè o il riso per i pagamenti, ma anche l’argento e l’oro e chi li aveva e li garantiva dettava legge: dalla Firenze del Fiorino alla Venezia del Ducato. Il dollaro digitale, invece, non sarebbe una criptovaluta: sarebbe emesso dalla Fed, che ne garantirebbe la natura pubblica e la stabilità nelle transazioni. Ma questo, abbiamo visto, non potrà più avvenire

DALLA CINA ALL’EUROPA

Ovviamente questo riguarda gli Stati Uniti. A Oriente, lo yuan digitale è realtà ed è alla base di un sistema di pagamenti che la Cina, quest’anno, ha esteso ai Paesi del sudest asiatico (Asean), Emirati arabi e Arabia Saudita. Un sistema di pagamenti autonomo e alternativo all’occidentale Swift. Lo stesso varrebbe per l’euro digitale. Basterebbe farlo. Anche perché l’Europa deve anche fare i conti con un altro aspetto: oggi il contante, in tutto il mondo, è l’unica moneta pubblica garantita da una banca centrale che ne conserva il valore nel tempo, mirando alla stabilità dei prezzi. Gli altri attori dei sistemi di pagamento sono carte di credito e app. Dna privato e, nella maggior parte dei casi, americano: in Europa il 65 per cento dei pagamenti effettuati con carte di credito/debito passa da circuiti internazionali monopolizzati da Visa e Mastercard. Le transazioni via app (Apple Pay, Google Pay, Paypal...) coprono il 10% delle compravendite al dettaglio. Difficilmente però saranno le criptovalute a cambiare le cose nel Vecchio continente dove, da anni, si ripetono gli allarmi sui rischi. Bastino le parole di Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, nelle ultime Considerazioni finali: "I rischi che promanano da questo settore dovranno essere attentamente presidiati". Se le banche dovessero emettere criptovalute – dice Panetta – "vi è infatti il pericolo che i detentori, non cogliendone appieno la natura, confondano questi strumenti con prodotti bancari tradizionali, con ripercussioni negative sulla fiducia nel sistema creditizio in caso di perdite". Sulla stessa linea Paolo Savona, presidente Consob, che liquida le stablecoin come "uno strumento di cui non si sente l’esigenza" e ha più volte suonato l’allarme sulle criptovalute: "Più queste alimentano le aspettative di facili guadagni, tanto più il risparmio si indirizzerà verso di esse, e verso l’estero piuttosto che verso la crescita interna". I risparmiatori europei a oggi sono tutelati dal regolamento Micar che prevede per esempio che le stablecoin legate all’euro, garantiscano riserve in valuta per almeno l’80%. Ma la frammentazione internazionale delle regole non aiuta e il denaro va dove vuole. L’alternativa per riprendersi un po’ di sovranità monetaria è l’euro digitale. Nel novembre 2023 è finita la fase istruttoria ed è iniziata la fase preparatoria. La Bce è pronta. Tocca a Bruxelles decidere.

Luca Bolognini

Paolo Giacomin