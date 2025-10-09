Le news nell’era dei giganti del web: "Salvare l’informazione di qualità"

di Giulia ProsperettiROMANell’era dell’intelligenza artificiale, caratterizzata da un’infodemia sempre più spesso avvelenata da deepfake e fake news, il giornalismo riscopre il suo ruolo. Un ruolo che, guardando al futuro, rende necessario un investimento in qualità per dare ai professionisti dell’informazione gli strumenti adatti ad affrontare le nuove sfide. E se – come ha più volte ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – "la democrazia è, anzitutto, conoscenza", ai cittadini gli anticorpi indispensabili a contrastare le adulterazioni della realtà. Fondamentale è, inoltre, tutelare il settore dell’editoria da concorrenza sleale e pirateria e lavorare sul quadro normativo. A 160 anni dalla sua fondazione, Il Sole 24 Ore prova a immaginare "L’evoluzione dei media d’informazione", le "sfide e strategie tra presente e futuro", mettendo il tema al centro di un confronto tra personalità del mondo dell’editoria, dell’informazione e delle istituzioni, aperto ieri dalla presidente del Gruppo 24 Ore, Maria Carmela Colaiacovo, alla Galleria del Cardinale Colonna di Roma.

"Io credo che il giornalismo abbia un ruolo centrale nella vita democratica del Paese. È il principale argine nelle fake news e alla polarizzazione delle opinioni. Serve tornare a un’informazione responsabile, umana, deontologicamente corretta, che segua regole e possa far crescere la fiducia dei cittadini nei confronti dei media" ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini. E nell’attuale "era del verosimile, della somiglianza al vero" in cui "conta più chi diffonde un contenuto che chi lo produce", in cui il mondo dell’editoria si trova a competere con gli over the top che – non sottoposti a responsabilità etiche e regole deontologiche – sono liberi di "parcellizzare, sminuzzare e distribuire contenuti", Barachini ha evidenziato la necessità di "rafforzare il finanziamento e la spinta all’editoria".

"È il momento – gli ha fatto eco il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti – che, a livello europeo e nazionale, si apra un confronto serio, non solo sugli aiuti. Perché gli aiuti vanno bene, ma qui bisogna fare tutta una serie di regole che attualmente non ci sono. Chi scrive sul web deve essere riconoscibile: serve una carta d’identità digitale per chi pubblica contenuti. È necessario aprire un tavolo governativo per definire regole e tutelare chi opera nel mondo dell’informazione". Nell’attuale momento di "grande incertezza servono certezze, e l’informazione contribuisce a fornirle" ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Il giornalismo serio – ha aggiunto – aiuta cittadini e imprese a comprendere le dinamiche economiche e sociali. Oggi serve contrastare una cultura anti-industriale, ricordando che l’80% del welfare nazionale è sostenuto da 250mila imprese. L’informazione deve valorizzare il ruolo dei territori e far capire quanto il sostegno alle imprese significhi benessere collettivo". L’importanza dei giornali è stata sottolineata anche da Federico Silvestri, ad del Gruppo 24 Ore: "Non è vero che la gente non legge più i quotidiani: ai dati sulla diffusione bisogna sommare la pirateria, le rassegne stampa, social. Tutti sanno quello scrivono i giornali: oggi contano e sono opinion leader".

Al confronto, moderato da Maria Latella, hanno preso parte Giuseppe De Bellis, direttore editoriale SkyTg24; Agnese Pini, direttrice QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino; Tommaso Cerno, direttore Il Tempo; Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore; e Andrea Ceccherini, presidente Osservatorio Independent Thinking sul tema "L’editoria e i giovani".