Le Bcc fuori dal risiko ma guardano alle filiali

Le banche di credito cooperativo non giocano la partita delle aggregazioni, ma restano osservatrici attente, pronte a scendere in campo qualora dovessero rimanere "orfani" alcuni sportelli. Il risiko "non è neanche lontanamente sul tavolo", dicono da Federcasse. Le Bcc si muovono entro regole proprie, definite dalla riforma del 2016 e difendono una biodiversità fatta di prossimità, presidio locale e scelte strategiche diverse.

Questo non significa però rinunciare alle opportunità: "Se ci fossero delle filiali che cercano un destinatario potremmo verificarlo", commentano da Iccrea. E nei territori lasciati scoperti, le Bcc sono pronte a esserci. L’ipotesi che il credito cooperativo entri nel risiko in atto "non è neanche lontanamente sul tavolo", ha spiegato il presidente di Federcasse, Augusto Dell’Erba, a margine dell’assemblea annuale a Milano. Questo perché le Bcc "hanno natura di cooperativa mutualistica" e "non utilizzano il proprio patrimonio per pensare di fare aggregazioni esterne", ha aggiunto.

Per Dell’Erba, in generale, è necessario preservare la biodiversità delle banche comunitarie. Una linea condivisa da Alessandro Azzi, presidente della Federazione lombarda delle Bcc: "La nostra strada non è quella del gigantismo" e "aggregazioni, fusioni e aumento forsennato delle dimensioni possono forse facilitare la ricerca di economie di scala", ma difficilmente riescono a mantenere quella prossimità che non è uno slogan per il credito cooperativo, bensì un tratto distintivo che si fa scelta strategica". E tuttavia nei territori lasciati scoperti dalle fusioni in logica concorrenziale, potrebbe aprirsi uno spazio per il credito cooperativo. "Lasciamo che il mercato faccia le sue scelte, guardiamo a distanza. Se ci fossero delle filiali che cercano un destinatario potremmo verificarlo", ha detto Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca. "Se dovesse accadere guarderemo, ci sono territori in cui non siamo presenti", ha aggiunto.

Anche il presidente Giuseppe Maino ha osservato: "Noi non siamo direttamente assolutamente toccati dal risiko bancario in atto, siamo un’altra cosa. Qualche volta approfittiamo di spazi che loro lasciano facendo accorpamenti, fusioni". Maino ha ricordato che "la prima cosa che succede dopo una fusione è che si chiudono filiali. Sono tutti spazi che ci lasciano".

