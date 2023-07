Le banche superano gli stress test Bce a Roma: risultati incoraggianti

Le banche dell’area euro possono resistere a una grave recessione, a un’inflazione molto alta per tre anni, forte disoccupazione e a un crollo dei prezzi dell’immobiliare. È incoraggiante, in particolare per le italiane, il risultato degli stress test condotto dalle due autorità bancarie europee, l’Eba e la Bce, su 98 istituti vigilati, grandi e medi. Nel complesso le banche possono affrontare senza grossi problemi lo scenario più avverso di sempre. Per Francoforte è la dimostrazione che "il miglioramento della qualità degli asset e della redditività hanno aiutato le banche a rimanere resilienti". Gli stress test Eba-Bce hanno coinvolto 57 banche sistemiche, cioè quelle più grandi, e 41 di medie dimensioni. Insieme rappresentano circa l’80% delle attività totali del settore bancario nell’area dell’euro. Soddisfatte le italiane che, nella media complessiva, riportano livelli di capitale maggiori di Francia e Germania nello scenario più severo.