Le banche lanciano le loro criptovalute. Si va sempre più verso un modello finanziario ibrido

Roma, 18 ottobre 2025 – Finanza tradizionale e criptovalute non sono più due mondi distinti: i punti d’incontro stanno aumentando in modo costante. Le maggiori società di gestione patrimoniale stanno lanciando, infatti, nuovi ETF crypto, le banche europee stanno introducendo le proprie stablecoin e l’interesse per gli asset tokenizzati è in crescita esponenziale. Questi sviluppi riflettono un profondo cambiamento nel mercato e l’apertura verso un modello finanziario ibrido in cui i servizi di entrambi i settori sono integrati e accessibili a tutti gli utenti.

I giganti tradizionali abbracciano gli asset digitali In Europa, una coalizione di nove banche (tra le quali ING, UniCredit e Banca Sella) ha unito le forze per lanciare una stablecoin denominata in euro, conforme al regolamento MiCAR.

Iniziativa che segue l’introduzione di EURAU, la stablecoin tedesca sostenuta da giganti finanziari come DWS di Deutsche Bank. Queste stablecoin, grazie alla loro stabilità di prezzo e al sostegno normativo, potrebbero aumentare notevolmente l’interesse pubblico per le criptovalute come metodi di pagamento affidabili. Il loro ancoraggio all’euro elimina le preoccupazioni sulla volatilità, rendendole attraenti per le transazioni quotidiane e stabilendo un precedente per gli asset digitali di livello istituzionale.

Negli Stati Uniti, il Nasdaq sta lavorando con le autorità di regolamentazione per introdurre il trading di titoli tokenizzati. Qualora le trattative avessero successo, assisteremo alla tokenizzazione nei portafogli mainstream, snellendo i processi con una liquidazione quasi istantanea abilitata dalla blockchain e riducendo i costi operativi per istituzioni e investitori retail. Gli investitori, inoltre, avrebbero accesso al trading 24/7 e alla proprietà frazionata.

La proliferazione progressiva degli ETF, come il lancio di nuovi ETF su altcoin (XRP (XRPR) e Dogecoin (DOJE)) o la potenziale approvazione degli ETF spot su Solana (SOL) e Cardano (ADA), segna un nuovo capitolo per il settore. Il capitale istituzionale che affluisce negli asset digitali, ne accresce la liquidità, accelerandone l'adozione e ampliando la partecipazione al mercato.

L’ascesa del modello finanziario ibrido: l’Universal Exchange (UEX) di Bitget. Questa convergenza segnala l’ascesa di modelli di exchange ibridi che fondono l’affidabilità delle piattaforme centralizzate con la trasparenza e l’efficienza della blockchain.

Questo slancio ha portato Bitget, azienda Web3 ed exchange di criptovalute a livello globale, a creare l’Universal Exchange (UEX). L’UEX combina le migliori caratteristiche degli exchange centralizzati (CEX), degli exchange decentralizzati (DEX) e delle piattaforme TradFi in un’unica esperienza fluida e senza interruzioni. Permette agli utenti di scambiare un’enorme varietà di asset – criptovalute, azioni, ETF, forex, oro e Asset del Mondo Reale (RWA) come immobili e materie prime – tutto da un

unico conto.

“Integrando strumenti avanzati, raccomandazioni basate sull’IA e sicurezza migliorata, l’UEX rimuove le barriere tra i diversi mercati e fornisce un accesso più facile e un’integrazione smart della finanza emergente nella nostra vita quotidiana. Con questo modello stiamo rompendo il ‘triangolo impossibile’; di esperienza, varietà e sicurezza, offrendo tutto ciò di cui i trader hanno bisogno in un’unica piattaforma”, spiega Gracy Chen, CEO di Bitget.

Il futuro della finanza punta verso queste piattaforme universali. Gli analisti di Bitget prevedono che entro il 2027, una parte significativa del volume di trading globale si sposterà verso piattaforme unificate che integrano asset, strumenti e mercati, dando una soluzione di continuità, consolidando il modello UEX come il nuovo standard del settore.