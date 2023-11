Le banche forti sono un aiuto al sistema Paese

Villois

La fragilità del nostro sistema socio-economico deriva da varie componenti tra cui la dimensione delle imprese, la redditività media delle PMI, che rappresentano oltre il 95% del totale delle partite Iva, una produttività inferiore di oltre 1,4% a quella delle altre maggiori economie europee e di riflesso salari anch’essi di gran lunga inferiori a quelli continentali. A indebolire ulteriormente i cicli di crescita ci pensano la burocrazia e in certa misura la pressione fiscale, ma anche evasione ed elusione. E persiste un indebitamento delle PMI ancora troppo elevato e gravato da rischi di un deterioramento.

A limitare gli effetti di debolezza strutturale e patrimoniale delle imprese, ormai congenita, c’è un costante rafforzamento dello stato patrimoniale del sistema bancario italiano, che oggi, almeno per i primi venti istituti del credito, è ai vertici europei ed è in grado di reggere tensioni finanziarie anche rilevanti. A determinare questa virtuosità è stata la capacità di gestione complessiva del sistema bancario, la sua continua modernizzazione, la riduzione delle zone opache e delle inefficienza e le fusioni tra Istituti. Gli eccellenti risultati ottenuti sono ascrivibili sì all’aumento dei tassi, ma soprattutto al modello organizzativo e alla capacità di portare a compimento gli obiettivi degli Istituti: realizzare profitto anche per il successo della clientela.

I tempi che viviamo sono sicuramente complessi: a superarne gli effetti negativi concorrerà, in misura importante, la politica creditizia che le banche svolgeranno. Politica creditizia che sarà sempre più dipendente dall’entità delle loro capitalizzazioni.