Le banche e gli extraprofitti. Patuelli: sono stati tempi duri: "Non miniamo la stabilità"

Roma, 25 settembre 2025 – Prima un invito alla prudenza, dettato dal contesto globale: "Per l’economia i rischi internazionali sono nuovamente cresciuti, anche con crescenti problematiche nei cambi". Poi un messaggio diretto alle istituzioni, impegnate nella definizione della legge di Bilancio: "Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre, cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni sempre socialmente rispettose e realizzate con costruttivi accordi con le rappresentanze sindacali".

Antonio Patuelli riceve il premio all’Eccellenza "Economia, Salute e Società" dalle mani del rettore dell’università Link di Roma, Carlo Alberto Giusti

Sono due dei passaggi chiave della lectio magistralis su "Etica ed Economia" che Antonio Patuelli ha tenuto ieri all’università Link di Roma. Il presidente dell’Abi, che è stato anche insignito del premio all’Eccellenza "Economia, Salute e Società" – a lui consegnato dal rettore Carlo Alberto Giusti – ha tracciato un’istantanea dell’attuale situazione del mondo bancario, in questi giorni sotto i riflettori per le iniziative paventate dalla politica. "Salvo nel caso di una sola banca nazionalizzata – osserva Patuelli – le banche in Italia hanno dovuto farsi carico delle forzate risoluzioni e degli altri oneri delle crisi e dei salvataggi di banche concorrenti".

Le difficoltà non sono ancora alle spalle. "Vi sono nuovi rischi di deterioramento del credito che necessitano di sempre prudenziali accantonamenti per il rafforzamento anche prospettico della solidità patrimoniale delle banche, premessa di economia solida". Attenzione, avverte Patuelli, perché "la solidità delle banche non è mai troppa". Dettaglio non da poco, considerato che le banche "devono essere solide per accompagnare la crescita economica e affrontare stagnazioni e recessioni, possibili crisi dei debiti sovrani e ogni criticità". Tanto più in un sistema economico e finanziario basato sul risparmio. "Energia fondamentale – lo definisce il presidente dell’Abi – per lo sviluppo e l’occupazione".

Per questo, dice, "occorre ridurre rapidamente la pressione fiscale sul risparmio investito a medio e lungo termine". E visto che gli investimenti del risparmio nell’economia produttiva "non generano rendite, ma rendimenti più o meno basati sul rischio, occorre distinguere i rendimenti di investimenti a medio e lungo termine rispetto alle operazioni speculative a brevissimo termine". Molto i banchieri italiani si aspettano anche dall’Ue. Per esempio limiti per tutelare la stabilità finanziaria a fronte dei cambiamenti attesi. "Il progetto di euro digitale è una sfida impegnativa, con costi non facilmente calcolabili per le banche, importanti potenzialità e rischi che necessitano di preventivi limiti definiti dalle istituzioni europee a tutela della stabilità finanziaria e della liquidità bancaria, della legalità e della corretta concorrenza, per integrare nella complementarietà i pagamenti elettronici, anche con nuovi circuiti europei, e quelli tradizionali".

Il mondo del credito farà la sua parte. "La difficile “arte“ del banchiere – conclude Patuelli – impone obblighi giuridici ed etici, elevata cultura, non solo di tecnica bancaria, responsabilità e innovazione continua". Anche per prevenire crisi.