Zuckerberg corteggia i nuovi talenti della Silicon Valley

LA CACCIA ai nuovi talenti della Silicon Valley segna come la tecnologia sia entrata nell’era dell’intelligenza artificiale. Come riporta il Telegraph, un ricercatore del settore ha rifiutato un’offerta di lavoro da un miliardo di dollari da parte di Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg (nella foto in basso). E l’episodio è solo la punta dell’iceberg di una vera e propria guerra dei talenti che sta coinvolgendo i principali colossi tech e le nuove promesse dell’IA. Secondo le indiscrezioni, ad almeno una dozzina di ricercatori di Thinking Machines, startup IA di San Francisco guidata dalla ex cto di OpenAI Mira Murati, sarebbero state offerte cifre da capogiro. Con pacchetti che vanno dai 200 ai 1.000 milioni di dollari distribuiti su più anni. In alcuni casi il bonus garantito solo per il primo anno si aggirava tra i 50 e i 100 milioni di dollari. Eppure, nessun membro del team guidato da Mira Murati, e composto in larga parte da ex OpenAI, ha accettato le laute proposte di Meta finora. Il tentativo di Zuckerberg di reclutare alcuni dei più brillanti ricercatori – inclusi contatti personali su WhatsApp e colloqui diretti – si è infatti scontrato con la scelta di Thinking Machines di rimanere indipendente e proseguire per la propria strada.

Pensare di rifiutare un miliardo potrebbe stupire, ma Thinking Machines può permetterselo: la società, fondata nel febbraio 2025 da Mira Murati, ha chiuso un round di finanziamento da 2 miliardi di dollari con una valutazione di 12 miliardi. Si tratta del più grande seed round nella storia delle startup americane. Il team, formato in buona parte da fuoriusciti di OpenAI, sta lavorando a sistemi IA multimodali capaci di interazioni naturali. E punta a lanciare presto il suo primo prodotto, caratterizzato da una forte componente open source, aperta alla comunità di ricerca e alle startup innovative. La posta in gioco è altissima: Meta, reduce dalle difficoltà del progetto Metaverso, ha investito decine di miliardi di dollari in data center e chip dedicati, e vuole ora accelerare sul fronte IA. Questo mentre la concorrenza corre, con OpenAI e Anthropic guidata da altri ex OpenAI. Alle pressioni del mercato si aggiungono numeri da record: Meta ha appena assunto circa 50 tra i migliori ricercatori del settore e ha visto salire il suo valore di Borsa oltre 1.750 miliardi di dollari. E prevede di far crescere ulteriormente il proprio budget per stipendi, bonus e infrastrutture nel 2026.

Giada Sancini