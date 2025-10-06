Via al progetto Uwelfare Fondo pensione aperto per studenti universitari

FAST FORWARD FOUNDATION, ente filantropico fondato nel 2004 da BFF Bank, ha attivato la prima convenzione in Italia che agevola l‘accesso degli studenti universitari a un fondo pensione aperto. La sperimentazione è nata in seno al progetto Uwelfare di Fast Forward Foundation, in partnership con la società di gestione del risparmio Euregio Plus sgr, che accompagna gli studenti nella costruzione del proprio futuro pensionistico. Grazie a questa sperimentazione, gli studenti che frequentano un corso di laurea riconosciuto dal ministero dell‘Università e della Ricerca e che partecipano a questa fase del progetto Uwelfare avranno la possibilità di accedere senza costi di adesione e di amministrazione al fondo pensione aperto PensPlan Profi, istituito e gestito da Euregio Plus Sgr spa. Versando nel fondo pensione un contributo di almeno 10 euro al mese, e a condizione di essere regolarmente in corso con gli studi, si riceverà un bonus aggiuntivo di 20 euro, finanziato da Fast Forward Foundation, che andrà ad incrementare l‘importo accumulato nel fondo. Il bonus potrà essere ulteriormente incrementato sulla base di criteri di fragilità economica, di disabilità motoria o cognitiva, di partecipazione ad attività di volontariato e a iniziative formative promosse da Uwelfare. L‘obiettivo della sperimentazione, riservata a un numero chiuso di studenti, con l‘ambizione di estendere il modello su scala nazionale, è valutare l‘efficacia del meccanismo di co-finanziamento in ottica di impatto sociale. Infatti, consentire l‘accesso a strumenti finora considerati d‘interesse solo per il mondo del lavoro può aprire una nuova prospettiva di inclusione previdenziale per le generazioni più giovani.

"Con Uwelfare – spiega Livia Piermattei, presidente di Fast Forward Foundation – vogliamo superare l‘idea che la previdenza sia una scelta da rimandare al futuro e innescare una trasformazione di sistema, che lavora sui comportamenti, per favorire l‘accesso delle nuove generazioni a strumenti oggi considerati d‘interesse solo per il mondo del lavoro. Combiniamo attività educative e strumenti concreti per accompagnare gli studenti all‘attivazione di misure di tutela sociale. Testiamo, così, un modello che, se esteso, può diventare una leva utile per affrontare le sfide della transizione demografica e rispondere alle emergenti fragilità dei nostri sistemi di welfare". Al progetto Uwelfare partecipano, in qualità di partner, anche Habacus, per la certificazione dell‘idoneità degli studenti al fondo e al co-finanziamento, BankStation e CampusX per le attività di educazione finanziaria e il coinvolgimento degli studenti all‘interno degli studentati, e Triadi per la valutazione dell‘impatto del progetto.

Giada Sancini