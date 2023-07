Via al progetto Start Attractor Ricerca e industria s’incontrano

NEL CORSO dell’evento ‘Converging Skills’, l’Università di Pisa ha presentato il progetto Start Attractor: un punto di incontro tra ricerca e industria che vuol fare dell’ateneo pisano un motore di sviluppo per il territorio locale e nazionale. Start Attractor non sarà un semplice incubatore di startup, ha spiegato il rettore Riccardo Zucchi (nella foto a sinistra) alla platea di imprenditori e finanziatori, di ricercatori e startupper, in apertura dell’incontro. "Sarà piuttosto un punto di accesso per il mondo imprenditoriale a tutto quello che l’università può offrire loro, agevolando la ricerca, la formazione continua, il reclutamento, il sostegno all’accoglienza di nuove tecnologie". Il progetto è coerente con una strategia più ampia dell’Università di Pisa, sintetizzata dalle quattro E: educare, sperimentare, e poi eseguire e uscire. "Mentre le prime due fasi sono quelle tradizionali dell’università, le ultime due avverranno proprio grazie a Start Attractor – ha detto il prorettore vicario, Giuseppe Iannaccone – perché Start Attractor selezionerà le giovani aziende più innovative, ne promuoverà la crescita con azioni di mentoring e di reclutamento, e le porterà a maturazione. Allo stesso tempo, promuoverà il networking con gli investitori e con le grandi aziende e aiuterà queste ultime a innovare".

Start Attractor sarà anche l’unica struttura di questo tipo, in Italia, ad avere un board di consiglieri internazionali, con il quale saranno valutati e promossi i progetti più promettenti. E non avrà una sede fisica per le aziende, ma fornirà servizi ad alto valore aggiunto sia manageriali, che finanziari che tecnologici. L’idea, precisa Corrado Priami, delegato per la Valorizzazione della ricerca e per le nuove iniziative imprenditoriali, "è di valorizzare le eccellenze dell’area pisana e al tempo stesso attrarne da ogni parte del mondo promuovendo l’impiego qualificato di giovani talenti e favorendo lo sviluppo di giovani imprese di successo". Chiara Galletti (nella foto a destra), delegata per le Relazioni industriali dell’Università di Pisa, ha aggiunto: "Con Start Attractor intendiamo stimolare, facilitare e rendere più fluide le interazioni tra il mondo della ricerca e quello delle imprese con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e la crescita socio-economica e culturale del nostro territorio".

"Start Attractor è una struttura unica in Italia – ha spiegato Priami – perché si inserisce in una strategia che parte dall’educazione dei giovani studenti e ricercatori e ha l’ambizione di uscire dalle mura dell’università attraverso un continuo dialogo con investitori e grandi aziende". Non solo: Start Attractor ha un advisory board internazionale e sta partendo con un costo di gestione stimato in circa un milione di euro all’anno, e l’obiettivo di rendersi presto autosostenibile. "Le giornate di ‘Converging Skills’ – incalza Iannaccone – hanno infuso in molti ricercatori il desiderio di lavorare per trasformare la loro idea più promettente in un prodotto o in un servizio avanzato. Stiamo costruendo Start Attractor proprio per supportare questa innata attitudine da homo faber, sfruttando anche la fase propizia di crescita del venture capital nazionale. In questi giorni abbiamo raccolto storie di successi e fallimenti, suggerimenti, critiche e manifestazioni di supporto. Adesso dobbiamo far tesoro di tutto nella costruzione di Start Attractor. Quello che vogliamo disegnare – conclude Iannaccone – è un nuovo ruolo per l’università nello sviluppo economico e tecnologico del Paese. Il nostro ateneo ha le capacità, le risorse, le energie e anche il ruolo, nella regione, per svolgere bene questo compito".