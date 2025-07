Uno su tre lavora con l’IA. E risparmia 30 minuti al giorno

NON SERVE scomodare Stachanov per ricordare una frase che spesso si sentiva sul posto di lavoro: "Non ho tempo nemmeno per respirare". Ora però qualcuno ha iniziato a farlo, grazie a un alleato silenzioso e sempre più diffuso: l’intelligenza artificiale. Nel 2025 quasi un terzo dei lavoratori italiani (32%) dichiara di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per le proprie attività quotidiane. Il risultato? In media, 30 minuti di tempo risparmiato al giorno, che salgono a 50 minuti tra chi ne fa uso regolare. tempo reinvestito per fare meglio (60%), fare di più (53%) o, semplicemente, vivere un po’. La rivoluzione silenziosa dell’IA nelle aziende italiane è in corso e si muove più velocemente delle direzioni HR. I dati dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano tracciano un doppio binario. Da un lato, il crescente malessere dei lavoratori italiani: solo il 17% è pienamente ingaggiato e appena il 10% "sta bene" nelle tre dimensioni chiave del lavoro – fisica, relazionale e mentale –. Dall’altro, l’adozione di tecnologie che promettono di alleggerire il carico e restituire senso, tempo e motivazione.

Ma non basta premere “invio” su ChatGPT per risolvere una crisi. Dietro i numeri si nasconde un fenomeno culturale più ampio: il “Grande Distacco”, l’ultima evoluzione post-pandemica dopo la Grande Rassegnazione e il Grande Rammarico. Cresce il numero dei quiet quitter, oggi il 14%: lavoratori che restano al loro posto facendo il minimo, disinnescati emotivamente. In questo contesto, il tempo guadagnato grazie all’IA non è solo produttività: è ossigeno. Un cuscinetto tra alienazione e burnout.

Eppure, le aziende sembrano spesso ignare. Solo un’impresa su sette, infatti, analizza l’impatto che l’IA sta già avendo sulle attività lavorative. E se due aziende su tre forniscono tecnologie IA, l’85% dei lavoratori preferisce soluzioni personali, gratuite, trovate online: segno che il cambiamento spesso parte dal basso.

"Le imprese stanno investendo, ma manca un disegno strategico", avverte Martina Mauri (nella foto), direttrice dell’Osservatorio. "Si rischia di disperdere le potenzialità senza una vera capacità di guidare gli effetti dell’innovazione". In altre parole, molti lavoratori usano l’IA, ma come un motore di ricerca evoluto e non come leva di trasformazione. Il paradosso è che, proprio mentre il 78% delle aziende fatica ad assumere personale con le giuste competenze – soprattutto in ambito digitale – la metà non fa ancora analisi sistematiche delle skill interne. E così si moltiplicano i mismatch, le incomprensioni e i silenzi organizzativi. Al netto delle tecnologie, dunque, è la struttura del lavoro a dover cambiare.

Le organizzazioni che hanno già adottato un modello “skill-based” – dove ruoli e carriere ruotano attorno alle competenze e non all’anzianità – vedono balzare al 42% la quota di lavoratori ingaggiati (contro il 17% medio) e raddoppiare il benessere percepito. È lì che l’IA può fare la differenza: non sostituendo l’uomo, ma ridisegnando il lavoro attorno al suo potenziale. Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio, lo sottoscrive: "La sfida per le HR nel 2025 è restituire significato al lavoro. In un’epoca di grandi trasformazioni, serve ripensare ruoli, carichi, competenze. E l’intelligenza artificiale, in questo contesto, è un acceleratore formidabile".