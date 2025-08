Unicredit scommette sui giovani: nel 2025 mille assunzioni

IN UN MOMENTO in cui il settore bancario europeo è sotto pressione tra fusioni, ristrutturazioni e digitalizzazione, Unicredit decide di rilanciare sul capitale umano, puntando sulle nuove generazioni. Con la campagna “Segui il tuo talento. Ti porterà da noi”, il gruppo guidato da Andrea Orcel annuncia l’ingresso di 1.000 nuovi dipendenti in Italia nel 2025, di cui 700 under 30 nella rete commerciale. Dal 2021 a oggi, Unicredit ha già inserito 4.800 nuovi dipendenti in Italia e oltre 9.000 a livello di gruppo, in un’operazione di rinnovamento che ha portato la percentuale degli under 35 dal 7,7% al 14% della forza lavoro italiana. Un segnale forte in un comparto storicamente maturo, dove l’età media resta alta. "Crediamo nel potere trasformativo delle nuove generazioni – afferma Remo Taricani (nella foto in basso), Deputy Head of Italy –. Investiamo costantemente sul capitale umano perché i giovani portano innovazione, visione contemporanea e dimestichezza con le tecnologie emergenti. Sono una leva chiave per rendere Unicredit una banca più forte e proiettata verso il domani".

La banca non si limita a ingaggiare giovani risorse: vuole anche cambiare il modo in cui si racconta. Il claim della campagna non è una call to action generica, ma un invito a costruire un percorso in cui talento individuale e obiettivi aziendali si allineano. "Desideriamo che Unicredit sia la banca dove ognuno può esprimere il proprio potenziale, valorizzare la propria unicità e generare impatto positivo sui clienti e sulle comunità", spiega Ilaria Maria Dalla Riva, Head of People and Culture Italy. La nuova campagna sarà rivolta a diplomati e laureati, con una particolare attenzione ai percorsi di crescita interna e alla formazione continua. Non è un dettaglio secondario: la sfida, per il gruppo, non è solo attrarre giovani, ma trattenerli, motivarli e renderli parte attiva della transizione digitale e culturale in corso nel settore bancario. In questo senso, il messaggio di Unicredit si muove in controtendenza rispetto a una narrazione spesso cinica sull’occupazione giovanile. Non si parla di stage gratuiti né di contratti precari, ma di inserimenti stabili nella rete commerciale, cuore pulsante del rapporto con i territori. Candidarsi si può già da ora, accedendo alla sezione “careers” del sito del gruppo.

Giada Sancini