Una "no tax area" più ampia: l’ateneo in campo contro l’inflazione

L’ATTUALE FASE congiunturale evidenzia una sempre crescente richiesta di figure specializzate da parte delle imprese e degli enti pubblici. Richieste che possono essere soddisfatte grazie al ruolo fondamentale che riescono a garantire le università. Un esempio virtuoso è l’Università degli Studi di Teramo. L’ateneo abruzzese conta 2 campus, 5 dipartimenti, 24 corsi di laurea, 7 scuole di specializzazione, diversi master. Due i centri di eccellenza: quello giuridico-politico-comunicativo e quello agro-bio-veterinario. Il Magnifico Rettore Dino Mastrocola ci spiega come è riuscito a ottenere percorsi accademici sempre più rispondenti alle richieste del territorio: "Fondamentale è stato il raccordo con il mondo del lavoro che ha portato alla definizione di segmenti formativi innovativi".

L’Università di Teramo premia le eccellenze?

"La nostra filosofia è quella di attirare i talenti. Per questo abbiamo predisposto una serie di agevolazioni che permettono a chi ha un reddito basso di non pagare le tasse universitarie. Per esempio abbiamo deciso di aumentare la soglia Isee della no tax area a 24mila euro. Inoltre chi ha un reddito superiore a 24mila può avere una contribuzione progressiva. La decisione dell’innalzamento della no tax area è stata adottata considerando le vicende degli ultimi tempi, che hanno creato una condizione di crisi acuita per esempio dall’emergenza sanitaria da Covid 19 fino all’aumento dell’inflazione e quindi del costo della vita".

Quanto conta il merito?

"È un aspetto importante. Agevolazioni al momento dell’iscrizione sono previste sulla base del voto conseguito alla maturità. Inoltre, sulla base dei crediti formativi conseguiti, per gli studenti meritevoli sono previsti esoneri che possono arrivare anche al 100% dei costi di iscrizione all’università. Nell’attuazione delle regole di inclusività che caratterizzano la gestione del nostro Ateneo ci sono agevolazioni anche per gli studenti con disabilità che hanno diritto anche all’esonero totale dal pagamento delle tasse".

L’Ateneo di Teramo ha instaurato accordi con enti per agevolare l’iscrizione di studenti provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post conflitti?

"Certamente. In tale contesto rientra l’accordo che abbiamo stipulato con Rondine Cittadella della Pace. È un’opportunità formativa e di studio riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica, rivolta a circa 30 diciassettenni di tutta Italia dei licei classici, scientifici e delle scienze umane, per frequentare la classe quarta nel borgo di Rondine, un ambiente internazionale dove si sperimenta laasformazione del conflitto. L’Università di Teramo è il primo ateneo italiano ad aver firmato una convenzione con Rondine Cittadella della Pace. Non poteva che essere così, perché l’inclusione e le politiche di distensione rappresentano una forte dimensione del nostro Ateneo".

Quali le iniziative per agevolare l’inserimento lavorativo degli studenti al termine dei percorsi accademici?

"Fondamentale è il confronto costante e costruttivo che abbiamo instaurato con gli stakeholder del territorio come per esempio la Camera di Commercio e la Regione Abruzzo, oltre alle associazioni di categoria come Confindustria. In questo modo abbiamo cercato di coniugare le loro esigenze con le aspettative dei nostri studenti. Per esempio in questo momento, con la riapertura dei concorsi pubblici, Giurisprudenza è il percorso formativo ideale per l’accesso ad alcune posizioni. Nel contempo Scienze politiche ha avviato anche specifici insegnamenti sul turismo sostenibile che è un settore, insieme all’agroalimentare, curato dal nostro Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro Alimentari e Ambientali, estremamente importante per l’Abruzzo, così come per il Dipartimento di Scienze della Comunicazione l’attenzione per percorsi di comunicazione di impresa. Sono tutti corsi di laurea innovativi che permettono agli studenti di cogliere al meglio le sfide del futuro. Per quanto riguarda la Medicina Veterinaria abbiamo anche un corso rivolto al benessere animale, un tema centrale a livello europeo".