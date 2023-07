Un master dedicato all’architettura del paesaggio

FRANCHI UMBERTO MARMI è partner del nuovo corso di architettura organizzato da YACademy, il primo istituto post-laurea dedicato all’architettura e al design, in programma a partire da settembre a novembre 2023. Questo progetto si inserisce nel programma della FUM Academy, l’accademia fondata da Franchi Umberto Marmi che promuove la formazione e la trasmissione del sapere e l’artigianalità che caratterizzano l’industria del marmo e del territorio di Carrara. La collaborazione fra Franchi Umberto Marmi e YACademy nasce da una visione comune: l’architettura ha il dovere di preservare e valorizzare i paesaggi a beneficio delle generazioni future. Partendo dallo scenario naturale, dalle sue caratteristiche geomorfologiche e botaniche, l’architetto lavora su un progetto di rigenerazione dei luoghi che integri sapientemente uomo e natura e che tragga dal paesaggio forza e ragion d’essere per architetture uniche, di grande impatto estetico e sostenibile. Franchi Umberto Marmi sarà partner di YACademy nello sviluppo del laboratorio progettuale ‘Carrara Community Quarry’ che prevede quindi il riutilizzo di una cava dismessa del bacino marmifero di Carrara e sarà coordinato dall’architetto Patrick Lüth di Snøhetta.

Al centro del corso, la produzione di progetti di architettura sostenibili, raffinati e perfettamente integrati nel contesto, da ottenersi attraverso un’elevata soglia di attenzione su ogni aspetto dello sviluppo progettuale, dalla scelta dei materiali, alle tecnologie applicate per arrivare alla sostenibilità ed al rispetto per le tipicità dei luoghi. Un percorso guidato dall’esperienza e dalla collaborazione con realtà professionali di chiara fama internazionale, che rappresenta un ponte col mondo del lavoro.

"Crediamo molto in questo nuovo progetto – afferma Bernarda Franchi (nella foto in basso), vicepresidente e ad di FUM – nel quale coinvolgeremo i giovani architetti dando loro la possibilità di studiare la rigenerazione della cava dismessa ai piedi dei Ponti di Vara. Con questa progettualità vogliamo proiettare l’immagine futura del nostro territorio, a partire dalle cave, per mettere a fattor comune le peculiarità artificiali e naturali del paesaggio circostante al fine di dimostrare come questi due elementi riescano a coesistere in maniera sostenibile".

Giada Sancini