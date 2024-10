Un avatar aiuta a trovare l’occupazione adatta al candidato

SI CHIAMA M-IA ed è l’avatar ideato da Betalent careers – piattaforma proprietaria di Begear – che utilizza l’Intelligenza Artificiale per colloquiare studenti e profili professionali beginner del settore Ict e indirizzarli direttamente verso la posizione aperta più adatta a loro tra le aziende all’interno del network Begear e delle aziende partner. All’interno di Betalent careers, M-IA è in grado di verificare le competenze e, qualora riscontrasse delle lacune, è in grado di fornire ai candidati un feedback completo suggerendo dei percorsi di formazione e upskilling gratuiti per colmare le competenze e allineare il proprio profilo professionale alle diverse opportunità lavorative. L’idea nasce dall’esperienza di Begear – società operante nel mondo It da oltre 20 anni sia in ambito consulenziale sia nella formazione e specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative in ambito Hr – e parte dalla consapevolezza che un recruiter impiega in media 25 giorni per trovare una risorsa adatta al ruolo. All’interno di Betalent careers quindi, i talenti del mondo ICT possono trovare numerose job opportunities e grazie al supporto di M-IA colmare le loro competenze in caso di necessità. I percorsi di upskilling gratuiti assegnati da M-IA ai giovani talenti consentiranno loro, una volta completati, di accedere alle posizioni lavorative individuate. Durante il percorso inoltre, i candidati avranno la possibilità di confrontarsi gratuitamente con i tutor Begear, professionisti esperti nel settore It, e ricevere consigli personalizzati.

"Il nostro obiettivo – commenta Antonello Spinetti (nella foto in basso), ceo di Begear – è connettere le aziende ai talenti, oggi sempre più preparati e allineati alle rapide evoluzioni del mercato. Educhiamo l’Intelligenza Artificiale affinché sia sempre più aggiornata sulle richieste del mercato, ma dobbiamo ricordare che senza la competenza umana tutto questo sistema non funzionerebbe". Infatti, nonostante l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale, con Betalent careers non si sostituisce il lavoro umano. Anziché ridurre posti di lavoro, il sistema sta generando una reazione inversa: il comparto Hr può concentrarsi su attività più rilevanti, mentre per i candidati ci sono maggiori opportunità di crescita e sviluppo delle competenze.

Giada Sancini