Trenord cerca nuovi addetti assistenza&controllo

PROSEGUE la campagna assunzioni di Trenord (nella foto in basso, l’ad Andrea Severini). L’azienda ferroviaria lombarda ha dato il via a una nuova ricerca di personale da inserire nel team assistenza&controllo, responsabile dell’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni. E’ possibile partecipare alla selezione fino al 30 settembre, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina ‘Lavora con noi’ su trenord.it. Sul sito è possibile candidarsi anche per il ruolo di Esaminatore riconosciuto da Ansfisa, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, per occuparsi di formazione e valutazione del personale nelle scuole di Trenord. Il team assistenza&controllo è un gruppo giovane e dinamico, nato nel 2021 per potenziare l’assistenza ai passeggeri nelle stazioni, supportare l’attività di vendita e arginare l’evasione del biglietto, tramite controlleria a terra e a bordo. Suddivisi in squadre, gli operatori assistenza&controllo svolgono presidi in alcune stazioni, spostandosi fra quelle che registrano i maggiori flussi di viaggiatori e quelle che sono interessate da variazioni di servizio o irregolarità. Gli addetti del team collaborano inoltre con la security aziendale, in caso di criticità, mantenendo come focus l’assistenza ai passeggeri.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea ed avere buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere. Sarà valutata positivamente una precedente esperienza in attività lavorative nell’ambito dell’assistenza clienti on-site, del travel counseling, dell’accoglienza turistica. Ai candidati è richiesta disponibilità a lavorare su turni e su più sedi. Per entrare nel team, sono necessarie una buona capacità relazionale, flessibilità, attitudine al problem solving, abilità nella gestione di situazioni conflittuali e propensione al lavoro in gruppo. Trenord ha strutturato percorsi interni rivolti al personale tecnico e operativo, con l’obiettivo di fornire ai neo-assunti tutte le competenze previste dall’azienda e dalla normativa del settore. Inoltre, nelle classi si tengono gli aggiornamenti formativi costanti necessari al personale per il mantenimento delle competenze.

Giada Sancini