TNGP assume a Milano e Barcellona

THE NEXT Generation Platform (TNGP), gruppo che fa capo alle agenzie di comunicazione Together, Mambo, ZooCom, Artena, Offsite e Glint, annuncia le nuove nomine ai vertici di Alessandro Gatti, Ludovico Milani e Tommaso Ricci e apre una campagna di assunzioni per le sedi di Milano e Barcellona. Le figure professionali richieste sono: Sales Specialist, Mambo: https://lnkd.in/dR89Y83H; Sales Specialist, Mambo Spagna: https://lnkd.in/dPNBC3nf; Production Supervisor, Mambo: https://lnkd.in/djNfe_u8; Junior Content & Community Manager, The Next Generation Platform: https://lnkd.in/duG4E-J2 e Customer Success Manager, Glint: https://lnkd.in/dcpk_Ecf.

TNGP è l’innovativo gruppo nato per affrontare le sfide del futuro e unire sotto un’unica visione le agenzie Together, Mambo, ZooCom, Artena, Offsite e Glint. La piattaforma creata nel 2022, si è distaccata ufficialmente da OneDay Group a fine 2024, che rimane socio di minoranza all’interno della nuova governance e partner all’interno della nuova riorganizzazione. La scelta è stata effettuata per ottenere l’assetto migliore e raccogliere le sfide di un mercato sempre più complesso e frammentato, per costruire una nuova versione del gruppo stesso. La missione di TNGP è quella di intercettare le novità rilevanti, come piattaforme, linguaggi e canali, e farle diventare delle opportunità da sfruttare strategicamente nel lavoro day-by-day con i clienti.

Sebbene formalmente The Next Generation Platform sia operativa da pochi mesi, sono già diversi gli obiettivi e i risultati ottenuti dalla piattaforma e dalle singole agenzie che operano al suo interno negli ultimi anni. Pluripremiato agli NC Awards e ai Bea Awards, il gruppo ha infatti conquistato clienti come Mikado, Fonzies, KPMG, Alleanza Assicurazioni, Sodalis, Intesa San Paolo, Nintendo, Chupa Chups e Lactalis, e stretto recentemente collaborazioni con Amazon, Bic, Del Monte, Bang & Olufsen, FujiFilm, Maserati, Nestlè, Edgewell e Saugella, chiudendo il 2024 con un fatturato di 15 milioni di euro.

v. b.