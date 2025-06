Terzo trimestre, le prospettive occupazionali crescono del 16%

I RIFLETTORI si accendono sul mondo del lavoro. Con dati, numeri e scenari presi in analisi per esaminare le prossime prospettive sul tema. Stando a quanto rilevato dal ’ManpowerGroup Employment Outlook Survey’ anche nel terzo trimestre del 2025 sembra rimanere un moderato ottimismo da parte delle aziende italiane riguardo alle nuove assunzioni. Nel dettaglio, la previsione netta di occupazione per il periodo luglio-settembre si attesta al +16%, con un calo di 2 punti percentuali rispetto al secondo trimestre e al periodo luglio-settembre 2024. Ma in questo scenario, quali sono i settori che mostrano la maggiore propensione ad assumere? Stando all’analisi, quelli della finanza e del real estate, dell’IT e dei trasporti e logistica.

"Andando verso un trimestre che conferma la stabilità del mercato del lavoro italiano e delle previsioni di assunzione – afferma Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia (nella foto a destra) – le aziende del nostro Paese hanno ben chiare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione attiva, il rischio di perdere il patrimonio di esperienza dei talenti più senior e le incertezze nel commercio internazionale".

"Una possibile risposta – continua – viene dall’evoluzione tecnologica e dall’automazione di alcuni ruoli, dove la maggioranza delle organizzazioni intende aumentare i propri investimenti. Non va sottovalutato tuttavia come alla base debbano sempre rimanere le persone: offrire occasioni di upskilling e reskilling a talenti di ogni generazione, anche attraverso le Academy come quelle di Manpower ed Experis, è fondamentale per fornire alle imprese le competenze necessarie ad affrontare le grandi transizioni in atto".

Tornando all’analisi, lente di ingrandimento alla mano, il 93% delle aziende italiane dichiara che le proprie politiche di assunzione e di gestione delle risorse umane sono influenzate dal progressivo pensionamento di lavoratrici e lavoratori esperti. Tra queste, il 16% prevede che tale fattore avrà un impatto elevato. Al contempo, le incertezze relative al commercio globale condizionano le decisioni di assunzione per il 95% delle imprese e ben il 19% ritiene che l’insicurezza generata abbia un’influenza alta sull’inserimento di nuove persone. Dall’altra parte, queste tendenze si accompagnano a una sempre maggiore automazione di compiti e processi: tre imprese su cinque (64%) aumenteranno i propri investimenti in questo campo nei prossimi 12 mesi.

Non solo. Quale sarà il motivo principale che porterà le organizzazioni ad aumentare i propri organici? Le risposte variano, dall’espansione con l’apertura di nuove posizioni (per il 32% delle aziende intervistate) fino alla necessità di assumere nuove risorse per progetti specifici o temporanei (29%) o per esplorare settori nuovi (28%). Un quarto delle imprese italiane poi afferma di aver bisogno di nuove persone perché le competenze richieste nei loro ambiti sono cambiate, perché l’evoluzione tecnologica richiede l’attivazione di nuovi ruoli, per mantenere competitività inserendo talenti e per rafforzare la diversità e l’inclusione interna all’organizzazione.