Stress da disorganizzazione. Ne soffre l’83% dei manager

POVERI manager. L’Italia è il Paese europeo dove soffrono di più. Lo rileva una ricerca condotta da Beyond per Factorial, piattaforma all-in-one per la gestione aziendale, secondo cui l’83% dei dirigenti soffre di stress e ansia a causa del caos organizzativo nel quale lavorano. Il dato, oltre che allarmante, è sintomo di un malessere strutturale. I dirigenti delle piccole e medie imprese italiane sono quotidianamente schiacciati da burocrazia, inefficienze operative e strumenti digitali non integrati. Risultato: il 66% dei manager fa regolarmente straordinari, il 63% ha rinunciato a impegni personali per fronteggiare emergenze professionali e l’89% non riesce nemmeno a costruire relazioni solide con il proprio team. Una situazione che mina alla base la tenuta delle organizzazioni. Più della metà dei dirigenti, infatti, non intercetta in tempo i segnali di insoddisfazione tra i dipendenti e il 44% ha perso persone chiave. Il rischio, per le imprese, non è solo di vedere crollare la produttività, ma anche di alimentare un pericoloso turnover interno, difficile da gestire in un contesto di crescente difficoltà nel trattenere i talenti.

A fare le spese del sovraccarico operativo è anche il tempo di qualità. Il 43% della giornata lavorativa di un manager è oggi assorbito da attività amministrative e ripetitive, spesso a basso valore aggiunto. Un dirigente su quattro afferma senza mezzi termini che il proprio ruolo non corrisponde alle aspettative iniziali. Insomma, dietro la qualifica prestigiosa si nasconde una realtà di compiti frammentati e tempo mal impiegato. La tecnologia, che dovrebbe alleggerire il carico, rischia paradossalmente di aggravarlo. Ogni manager utilizza in media quattro strumenti diversi al giorno, ma la mancanza di integrazione tra i tool costa fino a nove ore a settimana, un record negativo per l’Italia rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna, Germania e Portogallo). Tempo che si perde tra file Excel, piattaforme HR, software gestionali e sistemi di reportistica che non si parlano tra loro.

Ecco perché l’automazione viene vista come la via d’uscita. Secondo la ricerca di Beyond, il 73% dei manager sarebbe più soddisfatto se potesse eliminare i compiti manuali, e l’82% ritiene che strumenti digitali automatizzati migliorerebbero la loro capacità di essere presenti con il team e prendere decisioni più rapide. Del resto, oggi l’88% dei manager decide ancora “a sensazione”, e un quarto non ha accesso tempestivo ai dati dei progetti in corso. Le conseguenze non sono solo strategiche, ma anche economiche: il 43% degli intervistati ha assistito ad almeno una perdita economica dovuta a errori decisionali basati su dati obsoleti o parziali.

"La realtà è che i manager si sentono abbandonati in un ecosistema che non li supporta – commenta Jordi Romero (nella foto), ceo di Factorial –. Sono lasciati soli a gestire persone, budget, urgenze e scadenze, con strumenti che li fanno perdere tempo invece di aiutarli. È tempo di restituire valore al ruolo manageriale, a partire da una digitalizzazione vera, efficiente e integrata".