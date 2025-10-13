Stop alle “giornate infinite“. Ecco come gestirle

LA GIORNATA lavorativa non finisce mai. Tra mail, call, chat e notifiche, siamo interrotti in media 275 volte al giorno, cioè circa ogni due minuti. Secondo il Work Trend Index 2025 di Microsoft, la nostra agenda non ha più inizio né fine chiari, e il lavoro è diventato un flusso ininterrotto, una maratona digitale senza traguardo. Tornare dalle ferie carichi di energia e buoni propositi diventa un miraggio: entro la prima settimana si ricade nel vortice di richieste, meeting e notifiche che inghiottono ogni spazio di concentrazione. Ma non è tutto negativo. Dietro questa frenesia si nasconde un’opportunità concreta: ripensare il tempo come leva strategica, sia per il benessere dei lavoratori sia per le performance aziendali. Lo osserva da vicino Clutch, startup milanese nel settore HR, che mette in luce la frattura tra aziende che inseguono efficienza in mercati sempre più rapidi e dipendenti sempre più attenti a equilibrio, salute mentale e sostenibilità.

"Il rientro al lavoro dopo un periodo di vacanza porta a galla tensioni note – spiega Lorenzo Cattelani, ceo e founder di Clutch – Le pressioni per mantenere alti gli standard si scontrano con il desiderio dei dipendenti di proteggere il proprio equilibrio. Il lavoro può essere veloce, digitale e frammentato, ma non deve diventare disumano o insostenibile". Il problema più insidioso, secondo Clutch, è l’uso distorto delle nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale può alleggerire il carico cognitivo, ma se gestita male diventa un acceleratore di stress e iperconnessione, creando più urgenze che soluzioni. La difesa del tempo di concentrazione diventa allora vitale: pianificare blocchi senza notifiche e comunicarli chiaramente al team permette di recuperare ore “nette” di produttività strategica, indispensabili per pensare, innovare e creare.

Rallentare i flussi comunicativi è un’altra misura indispensabile. L’overload informativo e la pressione a rispondere subito comportano un vero e proprio costo nascosto: ogni cambio di task può ridurre fino al 40% l’efficienza del lavoratore. Ridurre l’urgenza delle risposte e introdurre momenti di silenzio digitale significa liberare energia mentale, rispettare i tempi di tutti e contenere gli sprechi invisibili della produttività. La tecnologia può diventare un volano se utilizzata con criterio. Gli algoritmi sono in grado di automatizzare fino al 40% delle attività ripetitive, ma il vero beneficio arriva solo se il tempo liberato non viene riempito da nuove incombenze a basso valore. Le aziende più avanzate destinano queste ore a creatività, formazione e benessere, trasformando gli strumenti digitali in leve di crescita personale e non in moltiplicatori di pressione.

"Ripensare la gestione del tempo – conclude Cattelani – non significa solo alleggerire le agende, ma ridisegnare i modelli organizzativi, restituire spazi di concentrazione e dare dignità al lavoro profondo. Le aziende che scelgono questa strada non misurano solo la produttività immediata: valorizzano energia, creatività e innovazione a lungo termine. Non serve correre di più. Serve correre meglio".