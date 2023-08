Sportello lavoro

Nuove opportunità per lavorare al ministero della Difesa. Su https:www.inpa.gov.it sono stati pubblicati due concorsi per l’assunzione di 1.452 unità di personale tecnico non dirigenziale a tempo indeterminato. Nel dettaglio, i posti a concorso sono: 1.139 per Assistenti (qualifica per la quale è richiesto il diploma) e 313 per Funzionari (qualifica per la quale è richiesta la laurea). I due bandi di concorso fanno seguito a quelli, già in corso, per il reclutamento di 315 unità per l’Arsenale militare di Taranto e di altre 333 per personale tecnico.