Sportello lavoro

Krein nasce da un’intuizione di Lapo e Jacopo Chirici e Carmelo Trusso ed è una startup di technical marketing dedicata all’abilitazione della crescita nei settori B2B altamente ingegnerizzati. Il team senior vanta oltre 20 anni di esperienza internazionale nel design di strategie digitali per l’industria hi-tech. In soli 3 anni Krein ha registrato una crescita annuale di fatturato del 203% e un tasso di fidelizzazione del cliente del 93%. Oltre all’headquarter di Firenze, l’azienda ha attualmente sedi a Milano e Mantova, oltre a un touch-point a New York.