BizAway (nella foto il team) è nata nel 2015 dall’idea di Luca Carlucci e Flavio Del Bianco, due giovani che scoprono un’opportunità di business: in un mondo globalizzato, in cui si viaggia sempre più per lavoro, non ci sono servizi completi per gestire l’organizzazione dei viaggi di lavoro in modo agile e flessibile.