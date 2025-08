Soddisfatti ma stressati. Il 39% vuole cambiare lavoro

AVERE un buon lavoro, oggi, non basta più. Anche se il 66% degli italiani si dichiara complessivamente soddisfatto della propria occupazione – in aumento di tre punti percentuali rispetto all’anno scorso – quasi quattro su dieci stanno già pensando di cambiare. Il 39% degli intervistati prevede infatti di lasciare il proprio impiego entro i prossimi sei mesi. È il dato più eloquente – e paradossale – emerso dalla seconda edizione del Global Talent Barometer, l’osservatorio internazionale di ManpowerGroup che ha coinvolto oltre 13mila persone in 19 Paesi, tra cui mille in Italia. In sintesi: il lavoro piace più di prima, ma meno di quanto dovrebbe per restare. L’indice di benessere sul posto di lavoro cresce al 63% (+3 punti percentuali), la fiducia in sé stessi tocca quota 75% (+5%) e la soddisfazione professionale sale, anche se lentamente, al 59% (+1%). Tuttavia, quando si guarda al futuro, l’ottimismo si incrina. Solo il 56% crede davvero che potrà ottenere una promozione. Un dato che rivela un disallineamento sempre più marcato tra le potenzialità percepite e le opportunità reali.

"Dalle nostre rilevazioni emerge uno scollamento tra benessere e soddisfazione professionale – spiega Anna Gionfriddo (nella foto), amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia – In particolare, le persone nella fase intermedia della carriera faticano a vedere possibilità concrete di crescita. Ecco perché oggi, più che mai, è fondamentale offrire percorsi di sviluppo chiari e sostenere la crescita personale per trattenere le competenze strategiche". In altre parole, i lavoratori si sentono valorizzati solo a metà. Il 59% ritiene che il proprio manager tuteli le opportunità di crescita, ma questo non basta a fugare il senso di incertezza: circa il 30% degli italiani non si sente sicuro del proprio attuale posto di lavoro e il 53% è convinto che, se dovesse perdere il lavoro, riuscirebbe a trovarne uno più adatto nel giro di sei mesi. Una fiducia che rassicura solo in parte: la stabilità resta un obiettivo sfumato.

E poi c’è lo stress. Il 50% dei lavoratori italiani lo vive quotidianamente con livelli da moderati ad alti. A risentirne di più sono le generazioni più giovani: il 57% della Gen Z e il 56% dei Millennials dichiarano un elevato stress legato al lavoro. Oltre una persona su quattro (27%) denuncia che il carico lavorativo compromette negativamente l’equilibrio vita-lavoro. Anche se la percezione complessiva del proprio ruolo resta positiva – il 78% considera il lavoro significativo e il 72% si riconosce nei valori aziendali – l’esperienza quotidiana racconta altro. Solo il 62% sente di ricevere un reale supporto per bilanciare vita privata e attività professionale. E non è tutto. A soffrire maggiormente sono i vertici aziendali: il 47% dei senior manager ed executive italiani si sta preparando a un cambiamento (forzato) entro sei mesi. È una percentuale molto più alta rispetto alla media generale (30%), che riflette un clima di incertezza determinato da ristrutturazioni aziendali, fusioni e tagli.

Eppure, la fiducia nella leadership non crolla: il 59% dei dipendenti riconosce nei propri manager figure in grado di supportarli. Un segnale di tenuta in un mercato in cui le relazioni professionali diventano sempre più cruciali. Per i datori di lavoro, il messaggio è limpido: la retention dei talenti non si gioca più solo sul salario o sull’ambiente. Occorrono politiche di sviluppo trasparenti, attenzione reale al benessere mentale e coinvolgimento attivo. Senza questi ingredienti, anche i dipendenti più soddisfatti inizieranno presto a guardarsi intorno.