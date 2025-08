Smau cerca 30 giovani talenti appassionati di innovazione

IN VISTA della prossima edizione di Smau Milano, in programma il 5 e 6 novembre 2025 presso l’Allianz MiCo, l’azienda – punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano e aggregatore di opportunità a livello internazionale – apre la selezione di 30 giovani talenti invitando universitari, neolaureati e appassionati di innovazione a candidarsi per entrare da protagonisti in uno degli eventi più rilevanti del panorama dell’innovazione in Europa. I candidati selezionati avranno un ruolo attivo durante gli Startup Safari: percorsi guidati costruiti su misura per accompagnare manager, investitori e imprenditori tra le startup e le soluzioni più innovative presenti all’evento. Un viaggio concreto nell’innovazione, che permette di facilitare incontri, approfondire trend emergenti e attivare momenti di networking con i protagonisti dell’ecosistema. L’esperienza prevede un rimborso spese, l’accesso gratuito a tutti i contenuti di aggiornamento professionale della Smau Academy e, laddove previsto, anche il riconoscimento di crediti formativi universitari. Una formula che unisce education, orientamento e networking, pensata per offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita e avvicinamento al mondo del lavoro, vivere Smau dall’interno, incontrare professionisti, esplorare le nuove tendenze del mercato e costruire relazioni con aziende, incubatori, enti di ricerca e stakeholder dell’ecosistema innovazione.

In un contesto in cui l’occupazione giovanile rimane una sfida, con un tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni che si attesta al 21,6% a maggio 2025 (fonte: Istat), iniziative come questa rappresentano un’opportunità significativa per ampliare le prospettive professionali dei giovani, offrendo strumenti concreti per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e preparazione. Le candidature sono aperte e disponibili al seguente link: www.smau.it/milano/partecipa/staff. Smau è oggi una piattaforma di incontro e confronto che coinvolge l’intero ecosistema dell’innovazione. Dalle aziende di ogni settore alle startup, passando per incubatori, acceleratori, player digitali e pubbliche amministrazioni, tutti trovano in Smau un punto di riferimento per favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese sul territorio.

Il format consolidato degli eventi Smau combina in maniera efficace tre elementi fondamentali: networking, formazione professionale e condivisione di case history di aziende italiane che hanno implementato con successo progetti di innovazione. La dimensione fisica degli eventi rappresenta un’opportunità imperdibile per incontri mirati, permettendo ai partecipanti di toccare con mano l’innovazione proveniente da startup, imprese innovative, laboratori e centri di ricerca. Attraverso gli Startup Safari, i visitatori possono esplorare le eccellenze innovative del proprio settore. Questi tour gratuiti sono suddivisi per ambiti specifici e creati su misura in base alle esigenze delle aziende che li richiedono. [email protected] www.smau.it Un altro elemento centrale degli eventi Smau sono gli Smau Live Show, una modalità innovativa di incontro dedicata alle aziende e alle pubbliche amministrazioni locali. Questi momenti offrono l’opportunità di scoprire come avviare progetti di innovazione all’interno delle proprie organizzazioni, conoscere i casi di successo di imprese e enti del territorio, e incontrare potenziali partner di innovazione nei principali settori.

Infine, i Tavoli di Lavoro, organizzati sia in presenza che in modalità digitale, rappresentano un’occasione preziosa per condividere esperienze di innovazione in corso e favorire il networking tra i protagonisti dell’ecosistema. Questi incontri stimolano nuove collaborazioni e progetti di co innovazione, promuovendo un dialogo continuo e proficuo tra le diverse realtà coinvolte. Le tappe internazionali seguono un format creato ad hoc che si apre con un ricevimento inaugurale in ambasciata, continua con una giornata di networking e Live Show tematici e si conclude con un tour dei luoghi dell’innovazione del Paese ospitante.