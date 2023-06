Lavoro, l’opzione settimana corta oltre lo smart working. Cosa succede in Italia

Roma, 18 giugno 2023 – La qualità della vita si misura in minuti, prima che in monete. Lo pensa un crescente numero di lavoratori, a partire da quelli altamente qualificati, merce rara e appetibilissima prima di tutto dalle grandi aziende che a livello internazionale ambiscono a segnare il futuro dell’economia. Le quali, sempre più spesso, abbinano agli assegni allettanti, la possibilità di poter disporre in maniera più ampia e autonoma del proprio tempo.

Un trend che nel prossimo futuro pare destinato ad allargarsi a una fascia crescente di lavoratori, anche in Italia, dove pure siamo ancora ai primi passi.

L’impatto della pandemia

Ad accendere la miccia che ha portato al cambio di paradigmi è stata una delle pagine più buie degli ultimi decenni, quella legata alla diffusione planetaria del Covid. Lì, chiusi tra quattro mura col resto del mondo nei fatti irraggiungibile o quasi, in tanti hanno cominciato ad avvertire sempre più pressante il bisogno di riprendersi i propri spazi e i propri tempi. Una delle prime conseguenze si è toccata con mano messo alle spalle il periodo più nero: negli Stati Uniti, ma anche in Europa e nel Belpaese, sono cresciute esponenzialmente le lettere di dimissioni presentate all’ufficio personale, anche da parte di chi non aveva ancora a disposizione un nuovo impiego. Il motivo? Quasi mai il salario, quasi sempre le condizioni lavorative.

La settimana corta

Dunque eccoci ai nuovi trend da intercettare nelle stanze dei bottoni, perché di questi tempi pare che chi porta talento e competenze sul posto di lavoro, prima di aumentare la cilindrata dell’auto, in un crescente numero di casi chieda un pomeriggio libero in più da trascorrere coi figli, la fidanzata, la moglie, gli amici, o semplicemente con se stesso. Le ‘big company’ a stelle e strisce se ne sono accorte in fretta e si sono adeguate, nel nome dei loro interessi. Perché un lavoratore motivato produce di più e meglio, anche in meno tempo. Quindi ecco la proposta dell’orario spalmato su quattro giorni invece che cinque, oppure l’offerta delle mezze giornate di relax extra.

Cambio di paradigmi

C’è però anche chi già da prima ragionava in modo diverso. Google o Microsoft sono casi noti, ma non unici di un approccio – molto anglosassone – di spostare la le valutazioni sui risultati e non sulle ore trascorse incatenati alla scrivania: porti a termine i tuoi incarichi giovedì pomeriggio? Benissimo, ci si rivede lunedì. Di notte sei più produttivo e la mattina preferisci preparati alla maratona? Le porte dell’azienda sono sempre aperte. La tendenza è questa, ma che sia più un bene o più un male, è ancora questione di punti di vista.

L’esempio sudcoreano

I casi proliferano anche nei posti apparentemente più impensabili, come per esempio quelli alle latitudini dell’Estremo Oriente, dove la cultura del (tanto) lavoro è un radicatissimo luogo comune. Forse però in procinto di scricchiolare, tanto più quando a ruotare il timone è stata pure Samsung Electronics, colosso dell’alta tecnologia che conta 120.000 dipendenti e che ha offerto la possibilità di usufruire di un venerdì libero al mese. Opzione impensabile fino a qualche anno fa.

Il quadro italiano

I primi precursori ci sono anche in Italia: Intesa Sanpaolo e Lavazza, per citare realtà di primissimo piano, hanno segnato svolte importanti, che potrebbero rappresentare precedenti contagiosi. Il colosso bancario è per esempio arrivato a ridefinire il tema dello smart working e anche la riduzione degli orari a parità di stipendio, con una riduzione del monte da 37 ore e mezza e 36, spalmate nell’arco di quattro giorni con turni di nove ore. Lavazza da maggio e per ora fino a settembre sta invece sperimentando coi suoi lavoratori il ‘venerdì breve’, anche in questo caso senza impatto sulle buste paga.

Non solo grandi aziende

Quando in ballo ci sono le sorti di migliaia di lavoratori, l’eco delle decisioni di un consiglio di amministrazione arriva lontano, ma sotto al clamore dei grandi annunci c’è anche una selva di tantissimi altri casi di piccole e medie imprese che si stanno muovendo nella stessa direzione. Sono le storie che si trovano nelle periferie, nelle aree artigianali dei piccoli centri, nelle aziende col titolare che lavora fianco a fianco col suo pugno di dipendenti. E così ecco le cooperative lombarde, piuttosto che le piccole imprese romagnole, dove davanti a bollette esorbitanti e all’ennesima crisi da mettersi alle spalle, ci si trova tutti davanti alla levigatrice la si butta lì: il venerdì si tengono le macchine spente, lo stipendio non si tocca, ma gli altri giorni della settimana si lavora sodo. Tanti sorridono e allungano la mano.