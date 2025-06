SCS cresce e guarda al futuro. Il team scende in campo

UNA SQUADRA vincente. Sono le risorse umane il valore aggiunto di SCS Consulting, che ha consentito alla società bolognese di business consulting e advisory aziendale di chiudere il 2024 con ricavi e utili in forte crescita e di mettere a punto un piano industriale ambizioso per il triennio 2025-2027. Lo dimostra la scelta della location per presentare il bilancio e il piano “25-27 Ambition“: lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna che, oltre a portare lo stesso cognome del presidente di SCS Consulting, è il teatro dei successi calcistici della squadra rossoblù, fresca vincitrice della Coppa Italia. E per cementare il proprio team – composto da 186 dipendenti (+30% negli ultimi tre anni, per il 49% donne e con una media di 34 anni) e una cinquantina di collaboratori – SCS Consulting l’ha portato direttamente sul terreno di gioco, dove c’è stato il simbolico “calcio d’inizio“ delle prossime partite che attendono la società partecipata da UnipolSai Finance e Coop Alleanza 3.0, che detengono la maggioranza del capitale sociale.

SCS Consulting opera da più di 40 anni, supportando imprese e territori con servizi e soluzioni per la creazione di valore e la realizzazione di una crescita sostenibile. La società ha chiuso il 2024 con i risultati migliori di sempre: ricavi sopra i 22 milioni (in forte crescita rispetto ai 18,9 del 2023 e ai 16,4 del 2022: +34% in tre anni), un utile d’esercizio a 1,7milioni (un milione nel 2023) e un Ebitda passato dai 2,6 milioni del 2022 ai 4,2 del 2024 (+60%). "A conferma – sottolinea il presidente Stefano Dall’Ara – di un’attenzione costante alla marginalità, considerando anche l’importante processo di diversificazione messo in atto nell’ultimo triennio".

A crescere particolarmente è stata la consulenza nell’area della sostenibilità (raddoppiando i ricavi in tre anni), ma registrano un balzo anche industria e servizi (+45%) e il settore pubblica amministrazione e finanza (rispettivamente +28 e +27%), grazie al lavoro di un team giovane e in forte sviluppo. SCS Consulting ha progettato il suo piano strategico all’insegna di una consulenza che sarà sempre più “sartoriale”, cioè a misura del cliente, per supportare i grandi cambiamenti in atto, come transizione sostenibile e digitale, focalizzandosi sulla specificità dei diversi mercati: assicurazioni, banche, retail, beni di consumo, moda e bellezza, manifattura e servizi, agroalimentare, pubblica amministrazione, utilities, sanità.

La Business Consulting resterà il cuore dell’attività di SCS, supportando i clienti a condurre in modo più redditizio e sostenibile il proprio business e a sviluppare innovazione. Molta attenzione sarà riservata alla valutazione dei modelli organizzativi e di business che saranno resi ancora più flessibili attraverso collaborazioni con professionisti, reti di imprese ed eventuali acquisizioni. L’obiettivo della società è arrivare a fine periodo a 27 milioni di ricavi e 1,2 milioni di utile, con investimenti per circa un milione l’anno. Complessivamente, su base triennale, a fronte di oltre 75 milioni di ricavi, si prevedono investimenti pari al 3,8% e un utile netto del 4,4%, grazie anche al possibile ingresso in nuovi settori, nuovi business e nuove partnership.

Nel piano triennale, "la visione di SCS “as one company“ permette – spiega Dall’Ara – di mitigare rischi diversi, identificando per ciascuna area di business le ambizioni di potenziale, di investimento e di azioni necessarie a sostenere la crescita e l’ottimizzazione dei costi, valutando nel caso espansioni in settori attigui".