Schindler Italia lancia un piano di assunzioni per tecnici

UN NUOVO PIANO di assunzioni è stato deciso da Schindler Italia per consolidare la propria rete di assistenza tecnica. L’azienda è tra i leader globali nel settore della mobilità verticale e ora è alla ricerca di 40 tecnici specializzati nella manutenzione di ascensori e scale mobili, con inserimento a tempo indeterminato, per continuare a garantire ai propri clienti un servizio efficiente e in linea con gli alti standard di qualità aziendali.

Il piano riguarda oltre 20 città italiane, tra cui: Ancona, Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Monza e Brianza, Messina, Modena, Padova, Roma, Siena, Trento, Udine, Varese, Sondrio, Venezia e Verona. Si cercano tecnici ascensoristi manutentori, ovvero persone in grado di gestire la manutenzione ordinaria del parco impianti, eseguendo tutti gli interventi di assistenza e di piccole riparazioni secondo gli standard Schindler e rispondendo alle chiamate assegnate, relazionandosi con il cliente in tutte le fasi di lavoro. Le competenze richieste sono 2-3 anni di esperienza nel settore ascensoristico (attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elevatori, ricerca ed analisi dei guasti); patentino per la manutenzione di ascensori. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio cv a: [email protected].

Nato nel 1874 a Lucerna, in Svizzera, Schindler è oggi un gruppo multinazionale leader nella mobilità urbana, presente in più di 100 Paesi al mondo, con siti di produzione e centri di ricerca e sviluppo in Europa, Stati Uniti, Brasile, Cina e India. L’Azienda si occupa della progettazione, installazione, manutenzione e ammodernamento di ascensori, scale e tappeti mobili per ogni tipologia di edificio. Il Gruppo Schindler intende puntare decisamente sull’Italia. Di recente, è stato presentato il progetto di riqualificazione della storica sede italiana. Dapprima sviluppata nell’area produttiva di Novate Milanese – dove nel 1956 fu realizzato il primo stabilimento della Schindler S.p.A. – nel 1969 fu lo stesso Alfred N. Schindler, rappresentante della famiglia fondatrice dell’azienda elvetica che ha recentemente celebrato i 150 anni di attività, a decidere di acquistare l’insediamento costituito dallo stabilimento, dalla torre e dagli uffici di Concorezzo e a trasferire la sede italiana nella provincia brianzola. In oltre cinquant’anni di attività, l’azienda ha intrecciato la propria storia con quella del territorio, contribuendo in modo significativo allo sviluppo industriale e occupazionale della zona. Emblema visivo di questa presenza è la Torre Schindler, che si erge quale vero e proprio segno distintivo di Concorezzo. Utilizzata per testare prototipi di nuovi ascensori e per corsi di formazione per i propri tecnici specializzati, la torre non è solo il simbolo dell’impegno dell’azienda nella ricerca e nell’innovazione continua, ma anche un punto di riferimento architettonico e identitario per la comunità locale. "La riqualificazione del nostro quartier generale a Concorezzo è espressione della volontà del Gruppo Schindler di continuare a investire sul mercato italiano con importanti obiettivi di crescita a medio e lungo termine, consolidando la posizione dell’azienda tra i leader del settore per innovazione, tecnologia e servizio al Cliente. Non è un caso che, oltre al progetto di rigenerazione dell’headquarter centrale e in concomitanza con il farsi sempre più capillare della nostra presenza sul territorio nazionale, da anni sia in atto anche un rinnovamento costante delle nostre sedi regionali" – afferma Matteo Napoli, ad e Direttore Generale di Schindler Italia.

"Al contempo, il progetto della sede di Concorezzo rappresenta un rinnovato impegno verso il territorio che ci ospita da oltre cinquant’anni. Qui abbiamo costruito preziose competenze e relazioni: restituire ora alla comunità un pezzo di tessuto urbano rigenerato, moderno e sostenibile significa per noi rafforzare questo legame per continuare a crescere insieme anche in futuro" conclude Matteo Napoli. "Il progetto del rinnovato headquarter è stato concepito come un ecosistema integrato di funzioni, capace di rispondere in modo efficace e sostenibile alle esigenze dell’azienda e delle persone. Attraverso la ridefinizione degli spazi e l’adozione di soluzioni avanzate, abbiamo pensato a un polo aziendale evoluto, orientato al benessere e all’efficienza energetica", il commento dell’architetto Antonio Gioli, founder di Gbpa Architects.